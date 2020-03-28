她從「紅寶石公主號」下船直接橫跨18000公里飛回家　3天後臥床喊全身痠痛！

▲郵輪「紅寶石公主號」如今已有133例新冠肺炎確診。圖為紅寶石公主號乘客2009年7月24日在希臘下船，以利公衛官員登船檢測H1N1流感。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

郵輪「紅寶石公主號」目前累計133人確診，65歲婦女吉斯史密斯（Coral Guise-Smith）也在船上度過12天旅程，20日下船後，卻無視澳洲政府發布的自我隔離指示，一路從雪梨搭機到倫敦，再飛回位於西班牙的住家，距離橫跨18,447公里。她25日在臉書上透露自己全身痠痛、劇烈頭痛與背痛，臥床休息一整天，「感覺糟透了。」

紅寶石公主號3月8日從澳洲雪梨環形碼頭 （Circular Quay）出發，停留紐西蘭的北島、威靈頓等地，19日返回，2700名旅客完全沒有接受檢測，20日已下船離開，如今累計133人確診。

《每日郵報》報導，來自英國的乘客吉斯史密斯在臉書上記錄旅途過程，包括穿著美麗晚禮服的照片以及郵輪可能面臨隔離，「澳洲人可以下船，但他們不確定他國旅客的狀況。（我）已經訂了周五的飛機，但如果他們把我們留在船上再隔離10天怎麼辦？這種不確定性對於英國、美國和其他國家的公民而言不公平。」

▲郵輪「紅寶石公主號」的2700名乘客20日下船，沒有接受檢測，但被澳洲當局指示自我隔離14天。（圖／達志影像／美聯社）

紅寶石公主號2700名乘客20日下船，也收到新南威爾斯州（NSW）衛生部的指示，被要求立即自我隔離14天。但是，吉斯史密斯在雪梨的旅館住了一晚，就直奔機場，22日晚間抵達倫敦，接著繼續飛回西班牙莫拉伊拉（Moraira）的住家，行程橫跨三大洲，距離長達18,447公里。

吉斯史密斯22日貼文透露身在倫敦蓋特威克機場，回到西班牙將會自我隔離到4月12日。但她回家以後卻開始全身痠痛、不舒服，25日貼文表示，自己一直臥床休息，服用普拿疼跟維他命C緩解症狀，「我不太確定是不是感染了，但我覺得很糟糕……如果我（在郵輪上）感染了，（症狀）也是非常輕微，沒有咳嗽、發燒，只有劇烈頭痛和背痛。」

吉斯史密斯26日表示已經覺得好多了，也許是因為「從郵輪下船、回家與時差導致的壓力」，才會身體不舒服。她也強調自己沒有出現新冠肺炎症狀，「只是非常疲倦和頭痛」，但是至今仍未接受檢測。

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