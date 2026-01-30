梁育誌殺女大生逃死　性侵強盜殺人無從分割！高分檢：一定上訴

▲梁育誌被改判無期徒刑，高雄高分檢將提上訴 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

震驚全台的長榮大學馬來西亞籍女大生命案大逆轉！高雄男子梁育誌2020年深夜隨機擄走女大生性侵殺害，一、二審及更一審皆判處死刑，未料歷經最高法院撤銷發回後，高雄高分院更二審昨（29）日）上午改判無期徒刑，引發熱議。對此，高雄高分檢火速表態，認為判決「違背法令」，將在收到判決後依法提起上訴。

回顧案情，2020年10月28日晚間，年僅20歲、就讀長榮大學大三的馬來西亞籍女學生，獨自從台南歸仁校本部步行返回住處，途中竟成為梁育誌鎖定的獵物。梁男隨機挑選目標後，持麻繩打結套住女大生脖子，強行拖進路旁草叢。

鍾女奮力抵抗，拚命抓傷、咬傷梁男，仍難逃毒手，慘遭性侵後身亡。梁男犯後冷血至極，竟將鍾女遺體載著在台南、高雄間亂繞十多個小時，期間還拿被害人財物買吃喝、付油錢，甚至加油付不出錢時，直接拿鍾女手機抵押，最終將遺體棄置在高雄大崗山區，行徑令人髮指。

▲性侵擄殺長榮女大生的梁育誌（中）更二審獲判無期徒刑。（圖／記者林悅翻攝）

案件偵結後，檢方依強盜殺人、遺棄屍體、強制性交未遂等罪起訴梁男，一、二審及更一審皆認定其犯行屬「情節最重大之罪」，一致判處死刑。然而案件上訴至最高法院後，最高院認為仍須釐清梁男是否具教化矯正可能性，撤銷死刑判決，發回更審。

高雄高分院昨日宣判更二審，合議庭雖認定梁男犯行「極端殘忍、嚴重侵害被害人生命與尊嚴」，但認為尚未達法律所稱「情節最重大之罪」，因此逆轉改判無期徒刑，消息一出再度引爆輿論怒火。

對此，高雄高分檢回應，強調梁男具備預謀、計畫性的直接殺人故意，在極短時間內接連完成強制性交、強盜、殺人等重大犯罪，對被害人造成不可回復的傷害，屬於「結合犯行」，依法應整體評價，無從切割，認為更二審判決明顯違背法令，檢方將依法提起上訴，至於詳細上訴理由，須等收到判決後再研議。