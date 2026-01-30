宜蘭國中3學生超暖！河濱伸援手救長者　目睹上擔架默默離開

▲宜蘭國中3名學生發現一名長者頭部受傷、動彈不得，主動伸出援手。（圖／翻攝宜蘭國中臉書）

記者莊智勝／宜蘭報導

宜蘭一對老夫婦29日下午走進宜蘭國中學務處，表示稍早有一位老人家受傷倒地，頭部流血、無法自行起身，該校3名男同學正好路過，見狀後立即上前協助，並撥打電話叫救護車，直到患者順利上擔架後才離開；老夫婦還拍下學生照片，經校方確認，正是就讀9年級的劉昊均、黃子恩、藍浚愷3位同學。

據了解，當時3名男同學相約前往宜蘭河濱公園土坡球場打球，碰巧發現一名長者受傷倒地，頭部血流如注，一度無法自行起身，3人見狀後不加思索、立即上前關心，並撥打電話通報救護車到場，再救護人員抵達前全程陪伴，直到親眼目睹老者抬上擔架、上了救護車後才悄悄離開。現場一對老夫婦目擊後，特別拍下學生身影，並主動前往宜蘭國中學務處致謝。

校方就老夫婦提供的照片，確認協助救人的學生正是校內就讀9年級的劉昊均、黃子恩、藍浚愷3位同學。3人經詢問後也低調向校方表示，當時發現有人倒地，雖然意識清楚，但已經無法行動，於是立即通報救護單位並在旁協助。

校方大讚3名溫暖的同學，在緊急情況下還能冷靜判斷、主動伸出援手，展現了難能可貴的同理心與責任感，真的值得大家給他們一個大大的肯定，「謝謝他們讓這個世界多了一點溫暖！」