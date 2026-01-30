學霸男遭輾斃！政大師長憶優秀過往「幫忙很多仍謙虛」：人才典範

▲監視器拍到多元計程車準備上台64 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

擁有頂大雙學士學位的溫姓替代役（25歲）日前酒後搭乘多元計程車返家，疑似與林姓司機發生口角，被丟包在台64線上，遭4車輾過身亡。政大學務長蔡炎龍透露，溫男是政大的學生，在校表現與評價都很好，一直相信，溫男畢業後會有非常傑出的表現，並且風光地回到母校，「只是這一天，永遠不會來了。」

政大應用數學系副教授、學務長蔡炎龍在臉書發文，身為一名老師，「最大的痛是還有無限可能的學生，生命突然有天戛然而止。」他指出，溫男是政大新聞系、企管系雙主修畢業的學生，並形容溫男是「我們想要培養出來的人才典範」，政大優秀學生有不同樣貌，有些外顯亮眼，有些則像溫男一樣溫和謙虛。

幫忙多仍很謙虛 師長稱是人才典範



談到對溫男的印象，蔡炎龍表示，溫男在校內口碑很好，職涯中心同仁也常提起他的優點；不只會協助處理事情，還多次幫忙撰寫新聞稿，讓校方留下深刻印象，明明幫忙了很多，溫男仍謙虛地說自己沒有做什麼。

蔡炎龍一直相信，溫男未來會有非常傑出的表現，腦中有一個畫面，溫男風光回到政大，與學弟妹分享種種冒險故事，「只是這一天，永遠不會來了。」

▲丟包頂大生關鍵12分鐘。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）



談丟包案 政大學務長：悲傷之外又多了憤怒

針對事故本身，蔡炎龍直言「這個事件，本身是個奇怪的事件」。他質疑，類似案件往往車行會先出面道歉，或先暫停、終止司機合作，等待調查結果，或是大批媒體圍在車行門口追問，但這次卻出現「車行名稱不公布，評論也沒有」的狀況，不管是對事件的處理或是對司機的處置，都沒有更多的相關報導，讓他覺得不合常態。

對於外界流傳的「酒後爭吵、踢椅背或弄髒車子」等說法，蔡炎龍認為就算乘客真的喝醉，也不代表可以把人丟在危險的快速道路，甚至是高架路段。他也提到，錄音內容顯示溫男全程多半安靜，似乎僅在司機要求不要踢車門或椅子時回了「好」，反而是司機罵了很多髒話，「本來，對溫男的離去，我就是悲傷。但，現在又多了一種憤怒。」