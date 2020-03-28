陸電影院突被令「暫停復工」　票已賣出一半也得「立即停止營業」

▲大陸電影院產業受到巨大衝擊。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情趨緩，近期積極推展復工，但原已宣告將恢復營業的電影院，卻突然被國家電影局要求「暫不復業」，已經恢復營業的也要立即暫停營業，恢復時間等待官方通知。

根據《每日經濟新聞》報導，大陸的電影院從16日陸續開始復工營業，至22日已有523家電影院復工，但27日晚間，各大影院卻突然收到國家電影局的通知，所有影院暫不復業，已復業的立即暫停營業，具體復業時間等官方通知。

大地院線兼艾沃次世代董事方斌認為，叫停影院應該還是考慮到當前疫情復發的潛在風險，疫情防控的大好局面不能「行百里半九十」。

▼許多電影院在復業後重映了《戰狼2》等票房強片。（圖／翻攝自《戰狼2》微博）

一位全國連鎖影城的工作人員則說，他們為復工已經準備了2周，現在只能等待後續通知，「目前正在組織退票了，本來明天的影片票都賣了，30多張票。」

不過，也有影管公司負責人透露，其實一開始就沒有寄希望於復工，畢竟作為密集型場所，成本大，風險大。

「恢復營業」突然被喊卡，也引起各界許多質疑，擔憂疫情是否又出現變數，但也有分析指出，由於疫情影響，許多強檔片的上映日期都延後，雖然有《流浪地球》《戰狼2》等重映電影已不分帳的方式上映，可是很多觀眾都已經看過了，在強檔新片不多的情況下恢復營業，票房上的失利，反而會打擊到行業人士的士氣。

此外，根據燈塔《2020年中國電影市場復甦策略報告》，市場復甦初期，首批走進影院的用戶以20至29歲高頻觀影男性為主，83%的電影購票用戶表示疫情後「最想去電影院看電影」，五月底電影用戶可回歸近8成，五月底六月初是用戶心理恢復分界點。