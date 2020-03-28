郵輪尚丹號爆「4名乘客死亡」！2例確診、138人出現類流感症狀

▲荷美航運（Holland America Line）郵輪尚丹號（Zaandam）有4名乘客死亡、2人確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

嘉年華郵輪集團旗下荷美航運（Holland America Line）於27日證實，其郵輪尚丹號（Zaandam）有4名年長乘客死亡，2人確診新冠肺炎，另有138人通報出現類似流感的症狀。據了解，船隻預計駛向美國佛州，但被拒絕通過巴拿馬運河，船上1837人仍不知道何時能夠回家。

綜合《路透社》、CNBC報導，郵輪工作人員27日透過廣播系統宣布，1名乘客幾天前去世，26日又有2人死亡，另外1人在當天晚間沒有生命跡象，4名死者都是「比較年長」的乘客。

荷美航運證實上述消息，但並未說明死者是否感染新冠肺炎，並在聲明中透露，船上的1,243名乘客、586名船員與8名醫師護士之中，大約53名乘客和85名船員向醫療中心通報出現流感症狀。

▲尚丹號（Zaandam）預計前往美國佛州，卻被拒絕進入巴拿馬運河。（圖／達志影像／美聯社）



尚丹號3月7日從阿根廷出發，原定21日在智利聖安東尼奧結束旅程，但因受到疫情影響改變路線，試圖穿過巴拿馬運河，抵達佛羅里達的羅德岱堡（Fort Lauderdale）時，被巴國當局以衛生理由拒絕進入運河。巴拿馬運河管理局表示，衛生部尚為批准這艘船的通行權，如果船上出現確診，將必須實施隔離。

荷美航運表示，尚丹號14號停泊在智利的蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas），此後就無人下船，但如今遭到智利拒絕停靠上岸，行程經過的所有港口都已關閉，希望盡早開始將健康旅客轉移到附近的另一艘郵輪鹿特丹號（Rotterdam）。

▲尚丹號（Zaandam）的乘客22日起就展開自我隔離。（圖／達志影像／美聯社）



來自倫敦的蘇格蘭73歲乘客伊恩（Ian Rae）與妻子一起搭乘郵輪，他說，大多數乘客22日起就自我隔離，工作人員戴著口罩，將三餐送到船艙門口就會離開，大家的情況「蠻好的」，「可能不比英國或世界其他地方的人更糟糕。」

伊恩也提到，他與其他乘客已寄送電子郵件，將船上情況通知英國政府。他說，船上一共229名英國人，另外還有來自美國、加拿大、澳洲、德國、義大利西班牙跟紐西蘭的旅客。

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