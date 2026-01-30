美參院外委會激辯「台灣主權法案」　最終暫緩審議

▲「台灣主權象徵法案」引發兩黨議員激烈對陣。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國參議院外交委員會於29日針對多項涉台法案進行審議，其中最受矚目的「台灣主權象徵法案」引發兩黨議員激烈對陣。提案人克魯茲（Ted Cruz）力拚過關，甚至以「不能展示國旗的法國人」為喻，試圖爭取支持；然而，在部分議員擔憂挑釁北京，以及台灣方面尚未正式提出需求的情況下，該法案最終決議暫緩審議。

委員會不為國務院服務 兩黨議員立場交鋒

根據《中央社》報導，台灣主權象徵法案（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）的核心在於要求美國政府推翻實施多年的禁令，讓台灣官員與軍方人員能在官方正式場合中，公開展示國旗及相關軍事徽章。

共和黨籍參議員克魯茲在會中強調，美國政府過去在台灣象徵符號的立場上反覆不定，而該法案先前已兩度獲得兩黨支持通過不同版本，應具備延續性。

然而，民主黨籍參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）直言，國務院對此持反對意見。這番話讓克魯茲當場反嗆，自己並未收到相關資訊，更強硬表示，「本委員會並非為霧谷（國務院代稱）服務。」

激怒北京 vs. 尊重主權？ 克魯茲拿法國旗作保

隨著討論升溫，議員間的考量點也出現分歧。民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）提出質疑，認為此舉是否真能實質幫助台灣維持共和體制，並憂心這會「刻意激怒中國」。

對此，克魯茲隨即祭出犀利反問，「你能想像與法國人會面時，卻告訴對方不能展示法國國旗嗎？」以此強調尊重主權象徵的普世性。

不過，外委會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）坦言，這是一個「艱難的抉擇」。她雖認同符號象徵的重要性，但也指出此議題應由台灣主導，而目前台灣方面並未正式提出這項要求。

考量川習會時機 法案確定「暫時入袋」

在投票意向未明之際，共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty）表示不希望法案在送出後慘遭否決；而保羅（Rand Paul）則強硬表態，在台灣明確表達立場前將投下反對票。

此外，戴恩斯（Steve Daines）也提醒，考量到未來幾個月總統川普可能與習近平進行峰會，此刻應先尋求內部一致立場。

面對同僚的保留態度，克魯茲最終選擇妥協，同意暫緩審議，以換取未來獲得贊成票的機會。依據議事慣例，遭擱置的議案最快須等到下次工作會議才能重啟審查，目前具體日期尚未定案。

駐美代表處回應：秉持務實、深化夥伴關係

針對法案遭到擱置，我國駐美代表處表示，強化台美關係是長期努力的目標，感謝美國國會友人透過立法等作為展現支持，未來將持續秉持務實態度與美方溝通，深化友好夥伴關係。

雖然「台灣主權象徵法案」暫時觸礁，但外委會當天仍順利通過了「台灣能源安全與反禁運法案」、「台灣海底電纜韌性倡議法案」及「台灣盟友基金法案」等三項法案，後續將送交參院院會審議。