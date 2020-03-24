快訊／「紅寶石公主號」出現首例死亡！2700乘客返家僅要求「自主隔離」

▲郵輪「紅寶石公主號」（Ruby Princess）。（圖／達志影像／美聯社）
記者張方瑀／綜合報導
「紅寶石公主號」（Ruby Princess）郵輪19日停靠澳洲雪梨港口，船上近50人確診新冠肺炎（COVID-19），而澳洲媒體最新消息指出，船上一名70多歲的確診病患不幸病逝。
澳媒《9NEWS》消息指出，這名70多歲的旅客確診後，在19日下船送往醫院治療，最後仍不幸病逝。
A passenger who was on board the Ruby Princess cruise ship has died from COVID-19 in New South Wales.— Nine News Melbourne (@9NewsMelb) March 24, 2020
The woman, in her 70s, was taken directly to hospital from the ship when it docked in Sydney's Circular Quay on March 19. #9News pic.twitter.com/iH69a3FPYp
新南威爾斯州衛生單位表示，截至23日上午，「紅寶石公主號」已有至少48名乘客確診；然而就在上周，當時檢驗結果出爐以前，就有2700名乘客早已下船，乘客當時下船時僅被告知要在家自主隔離。
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