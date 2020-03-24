快訊／「紅寶石公主號」出現首例死亡！2700乘客返家僅要求「自主隔離」

新冠肺炎（COVID-19）在全球持續延燒，確診人數持續升高，考驗各國醫療資源和緊急應變措施，美國小兒科醫師Peddy在臉書指出，美國醫療前線情況嚴峻，許多醫院沒有口罩，醫護人員被迫重複使用口罩或是連口罩都沒有繼續工作，儘管工作環境存在高風險，一名義大利退休醫師堅持回醫院幫忙。