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快訊／「紅寶石公主號」出現首例死亡！2700乘客返家僅要求「自主隔離」

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▲▼郵輪「紅寶石公主號」（Ruby Princess）。（圖／達志影像／美聯社）

▲郵輪「紅寶石公主號」（Ruby Princess）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

「紅寶石公主號」（Ruby Princess）郵輪19日停靠澳洲雪梨港口，船上近50人確診新冠肺炎（COVID-19），而澳洲媒體最新消息指出，船上一名70多歲的確診病患不幸病逝。

澳媒《9NEWS》消息指出，這名70多歲的旅客確診後，在19日下船送往醫院治療，最後仍不幸病逝。

新南威爾斯州衛生單位表示，截至23日上午，「紅寶石公主號」已有至少48名乘客確診；然而就在上周，當時檢驗結果出爐以前，就有2700名乘客早已下船，乘客當時下船時僅被告知要在家自主隔離。

►澳洲「紅寶石公主號」4人確診！2700人全下船　部分乘客失聯
►「紅寶石公主號」郵輪50人爆確診　2700乘客上周於澳洲下船

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