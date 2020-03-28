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曾與金恩博士一起奮鬥！美國「民權運動領袖勞瑞」辭世享壽98歲

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▲美國民權運動領袖勞瑞牧師（Rev. Joseph Lowery）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國民權運動領袖勞瑞牧師（Rev. Joseph Lowery）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國民主平權運動領袖勞瑞牧師（Rev. Joseph Lowery）於27日去世，享壽98歲。他1957年與馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）等人一起創立「南方基督教領袖會議」，旨在結束種族隔離、促進種族平等，儘管1997年就已退休，仍持續為此奮鬥。

根據《中央社》報導，美國民權運動領袖勞瑞牧師27日去世，享壽98歲，消息已獲約瑟夫與易夫林勞瑞研究所（Joseph & Evelyn Lowery Institute）的董事會成員卡納迪（Imara Canady）證實。

美國1957年正逢南方出現抵制公車運動，象徵種族平等運動的新時代來臨之際，勞瑞與馬丁．路德．金恩等人在亞特蘭大創立「南方基督教領袖會議」（Southern Christian Leadership Conference）。他曾擔任會長達20年，為了終止種族隔離、促進種族平等而努力。

雖然勞瑞於1997年退休，但仍持續為了種族平等的目標奮鬥，直到90多歲。他於2009年出席歐巴馬就職典禮，幾個月後獲頒美國最高平民榮譽「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）。

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