英相強生確診隔離中！懷胎6月未婚妻「暫搬離唐寧街」最新近況曝光

▲英國首相強生（右）確診新冠肺炎，未婚妻西蒙茲（左）已經搬離唐寧街。（圖／達志影像／美聯社）。

記者吳美依／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）於27日宣布自己感染新冠肺炎。懷孕6個月的未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）已搬離官邸，來到2人位於倫敦南部、價值130萬英鎊（大約新台幣4700萬）的住處隔離，並在Instagram上分享抱著寵物狗狗迪琳（Dilyn）的相片表示，「跟牠在一起，自我隔離沒有這麼糟糕。」

▲西蒙茲（Carrie Symonds）與狗狗迪琳一起隔離。（圖／翻攝西蒙茲Instagram）

英國首相強生在推特自拍影片中證實，他的新冠病毒檢驗結果呈現陽性，且有輕微症狀，目前正在自我隔離，但仍會繼續透過視訊會議領導政府對抗疫情。32歲的西蒙茲也在Instagram上貼出一張照片，面帶微笑，抱著迪琳一起躺在床上自拍，「跟牠在一起，自我隔離沒有這麼糟糕。」

《每日郵報》報導，友人透露，西蒙茲暫時搬進夫妻倆位於倫敦南部坎伯韋爾（Camberwell）、價值130萬英鎊的住處。英媒《每日電訊報》評論員、好友托米尼（Camilla Tominey）說，「她和狗狗迪琳在坎伯韋爾，所以她最近幾天將不會跟首相有任何接觸。」

但是，首相發言人被問及西蒙茲的行蹤、健康狀況以及是否接受檢測時，並未正面回應，僅暗示2人目前沒有住在一起，「首相當然完全遵守英國公共衛生部發布的所有指導方針……他將需要自我隔離7天。」

皇家婦產科學院（ROG）的防疫指導方針提到，「懷孕28周以上的女性應該更加謹慎保持社交距離，將與他人接觸的機會減至最低。」此外，專家目前大多認為，未出生的嬰孩不太可能在媽媽懷胎期間染疫，也沒有證據指出新冠肺炎會導致流產機率提高。

南安普敦大學的資深公衛學者海德（Michael Head）談及西蒙茲的情況時表示，「令人欣慰的是，目前為止，很少出現懷孕期間感染所引發的明顯併發症……公衛服務部門將會謹慎處理所有母親的福利和相關風險。」

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