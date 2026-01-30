陸中紀委1月拉下「7虎」　官宣前內蒙自治區書記孫紹騁落馬

▲大陸內蒙古自治區前書記孫紹騁落馬被查。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央紀委國家監委網站昨（29）日公佈，十四屆全國人大社會建設委員會副主任委員孫紹騁涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據悉，孫紹騁曾擔任多個正部級職位，在第一線的職業生涯頂點是2022年至2025年擔任內蒙古自治區黨委書記。

公開資訊顯示，孫紹騁生於1960年7月，現年65歲。他的職涯從大陸民政部出發，一待就是28年，其間，曾擔任民政部優撫安置局局長近8年，直至2009年出任民政部副部長。

孫紹騁於2012年首度前往地方任職，任山東省副省長，兩年後跨省接任山西省委常委、統戰部部長，後任山西省委常委、副省長。

直至2017年2月，孫紹騁重返民政部，出任黨組副書記、副部長，3個月後調任國土資源部黨組書記、副部長。

中共中央在2018年3月進行政府編制改組，不再保留國土資源部，同時，組建退役軍人事務部，由孫紹騁出任退役軍人事務部首任黨組書記、部長。2022年4月，孫紹騁調任內蒙古自治區黨委書記，任職3年多，2025年9月，卸任內蒙古自治區黨委書記，次月轉赴全國人大，至此番被查。

值得注意的是，大陸在2026年開春，不僅軍界出現重大變動，中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立涉違紀違法落馬，僅1月份也已經出現7名中管幹部被查，包括水利部原黨組成員、副部長田學斌；新疆生產建設兵團黨委常委、副司令員李旭；中國核工業集團有限公司原黨組副書記、總經理顧軍；自然資源部原黨組成員，國家林業和草原局原黨組書記、局長張建龍；哈爾濱電氣集團有限公司原黨委常委、紀委書記，國家監委原駐哈爾濱電氣集團有限公司監察專員楊宏勇；四川省成都市人大常委會原黨組書記、主任包惠和最新公佈的十四屆全國人大社會建設委員會副主任委員孫紹騁被查。