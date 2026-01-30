　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸中紀委1月拉下「7虎」　官宣前內蒙自治區書記孫紹騁落馬

▲大陸內蒙古自治區前書記孫紹騁落馬被查。（圖／翻攝微博）

▲大陸內蒙古自治區前書記孫紹騁落馬被查。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央紀委國家監委網站昨（29）日公佈，十四屆全國人大社會建設委員會副主任委員孫紹騁涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據悉，孫紹騁曾擔任多個正部級職位，在第一線的職業生涯頂點是2022年至2025年擔任內蒙古自治區黨委書記。

公開資訊顯示，孫紹騁生於1960年7月，現年65歲。他的職涯從大陸民政部出發，一待就是28年，其間，曾擔任民政部優撫安置局局長近8年，直至2009年出任民政部副部長。

孫紹騁於2012年首度前往地方任職，任山東省副省長，兩年後跨省接任山西省委常委、統戰部部長，後任山西省委常委、副省長。

▲大陸內蒙古自治區前書記孫紹騁落馬被查。（圖／翻攝微博）

直至2017年2月，孫紹騁重返民政部，出任黨組副書記、副部長，3個月後調任國土資源部黨組書記、副部長。

中共中央在2018年3月進行政府編制改組，不再保留國土資源部，同時，組建退役軍人事務部，由孫紹騁出任退役軍人事務部首任黨組書記、部長。2022年4月，孫紹騁調任內蒙古自治區黨委書記，任職3年多，2025年9月，卸任內蒙古自治區黨委書記，次月轉赴全國人大，至此番被查。

值得注意的是，大陸在2026年開春，不僅軍界出現重大變動，中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立涉違紀違法落馬，僅1月份也已經出現7名中管幹部被查，包括水利部原黨組成員、副部長田學斌；新疆生產建設兵團黨委常委、副司令員李旭；中國核工業集團有限公司原黨組副書記、總經理顧軍；自然資源部原黨組成員，國家林業和草原局原黨組書記、局長張建龍；哈爾濱電氣集團有限公司原黨委常委、紀委書記，國家監委原駐哈爾濱電氣集團有限公司監察專員楊宏勇；四川省成都市人大常委會原黨組書記、主任包惠和最新公佈的十四屆全國人大社會建設委員會副主任委員孫紹騁被查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大量取消飛日本航班　虎航致歉曝原因
快訊／台中祟德路嚴重大火！全力灌救中
黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍
學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒揭駕駛惡行：非常不正常
同事圍毆！台中35歲男見警不說話　5天後死亡
霍諾德攀101　陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全
打火機燒肛門、剪刀刺四肢　25歲員工遭虐死！老闆判12年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡　幸被列車長發現

共軍大清洗「習信任感受損」　寇健文：權力補位重整期侵台風險暫緩

陸中紀委1月拉下「7虎」　官宣前內蒙自治區書記孫紹騁落馬

霍諾德攀登台北101　陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全殞命

白天修車、晚上修仙！楊洋對談重慶公車黑手：看見「凡人比天高」的寫作夢

26歲健美網紅睡夢猝逝　翻出生前照曝「身體早在求救」

31歲女備孕8年流產4次　醫靠1關鍵破解謎團：免疫系統攻擊胚胎

她以為肚子痛　沒想到23分鐘後就當媽！醫警告風險

《慶餘年2》金晨遭爆「肇逃還讓助理頂替」衝爆熱搜　警方已火速立案

國共智庫交流　陸委會：誰去也改變不了中共消滅中華民國目標

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡　幸被列車長發現

共軍大清洗「習信任感受損」　寇健文：權力補位重整期侵台風險暫緩

陸中紀委1月拉下「7虎」　官宣前內蒙自治區書記孫紹騁落馬

霍諾德攀登台北101　陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全殞命

白天修車、晚上修仙！楊洋對談重慶公車黑手：看見「凡人比天高」的寫作夢

26歲健美網紅睡夢猝逝　翻出生前照曝「身體早在求救」

31歲女備孕8年流產4次　醫靠1關鍵破解謎團：免疫系統攻擊胚胎

她以為肚子痛　沒想到23分鐘後就當媽！醫警告風險

《慶餘年2》金晨遭爆「肇逃還讓助理頂替」衝爆熱搜　警方已火速立案

國共智庫交流　陸委會：誰去也改變不了中共消滅中華民國目標

零下70度！146光年外發現「冰凍版地球」　50％落在宜居帶

台北平地跌破0度？美預測強寒流「冰封台灣」 專家打臉了

營養師點名「茶葉蛋含糖高」被醫師打臉　悄刪文遭炎上

政大教授批Bolt「自以為路人甲」　籲立刻解除安裝App

過年染燙髮3大NG習慣！高溫清潔、隨便吹整都不行

快訊／台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡　幸被列車長發現

吳念真舞台劇秒殺給靈感！姚文智推「國片注文系統」　首波強檔年底上映

虎航「大量取消飛日本航班」　業者致歉：內部有效資源調度

以「誠實」為題！臺南永慶加盟四品牌再推徵文比賽　培養孩子品德素養

【是否再開放？】霍諾德征服101國際發光！　賈永婕喊話：「阿湯哥快來」

大陸熱門新聞

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

霍諾德攀登台北101 陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全殞命

白天修車、晚上修仙！　楊洋對談重慶公車黑手

可可托海雪豹攻擊遊客！女子臉被咬傷

明國平為首！緬北詐團明家11名頭目執行死刑 定讞到執行僅兩個月

騙不到榜一大哥了？陸官方下令禁團播過度美顏

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

陸無人島「守島女」爆紅 棄北京房產業高薪...跨2.8萬公里過獨居生活

殲-20A量產型完全體公開 黃皮機現身！配置「渦扇-15」發動機

檢察官赴陸遭盤問！陸委會：國安直接進房

《慶餘年2》金晨遭爆「肇逃還讓助理頂替」

31歲女備孕8年流產4次　醫靠1關鍵破解謎團

李貞秀未放棄中國籍　陸委會：申請不是用嘴巴說

她以為肚子痛　沒想到23分鐘後就當媽！

更多熱門

相關新聞

陸官方連續148個月打貪！　去年查處37萬人

陸官方連續148個月打貪！　去年查處37萬人

大陸中央紀委公布最新數據，2025年一整年查處了將近29萬件違規案件，處理超過37萬人，這已經是連續第148個月不間斷公布數據。官方強調，現在正值「十五五」計畫開局前夕，抓腐敗不只是抓收錢，那些「不擔當、不作為」的薪水小偷也是整治重點。隨著春節快到了，官方也提早打預防針，警告官員不准亂吃、亂拿名貴禮等行為，否則嚴懲到底。

基隆市議會旁水溝冒不明泡沫　環保局追來源

基隆市議會旁水溝冒不明泡沫　環保局追來源

解放軍報再發文！ 暗諷張又俠：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

解放軍報再發文！ 暗諷張又俠：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

中共擴大反腐 46名學術人員抄襲偽造代寫騙經費被罰

中共擴大反腐 46名學術人員抄襲偽造代寫騙經費被罰

張又俠剛落馬　北京政府工作報告：鍛造對黨忠誠的政治品格

張又俠剛落馬　北京政府工作報告：鍛造對黨忠誠的政治品格

關鍵字：

內蒙古孫紹騁反腐落馬調查中紀委貪腐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面