台籍醫揭「紐約疫情崩壞不見緩和」！讚台灣很幸福：可以安全活著

▲紐約市布魯克林醫院中心（Brooklyn Hospital Center）的檢疫團隊人員。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國新冠肺炎確診人數已破10萬例，其中又以紐約州最為嚴重，確診病例即將突破4萬例。一名在紐約市醫院受訓的台籍醫師，即在臉書分享自己在美國第一線醫療的想法，他認為紐約疫情慘重，「但還只是開始而已」，並讚目前台灣社會可以安全生活著真的很好。

在紐約市公立醫院擔任內科住院醫師的張凱銘，28日凌晨在他的臉書發文表示，他所在醫院確診加疑似病人就超過一百人，因此比許多台灣醫生有新冠肺炎治療的實戰經驗。他說，到目前為止，台灣多半都是輕症或無症狀隔離，也十分仰賴「旅遊史」，但若是有天大流行，旅遊史可能不是那麼重要了，懷疑就該驗。

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▲紐約還搭帳篷裝屍體。（圖／路透）

張凱銘醫師也透露，臨床表現的部分，除了發燒咳等呼吸道症狀外，還常有拉肚子等症狀，並特別提醒很多病人會有「味覺失調或消失」的症狀，這不是鼻塞引起的味覺降低；並且確診新冠肺炎病患的胸部X光檢查，不會只是微微白白髒髒，而是一看就是明顯兩側蔓延。

此外，張凱銘醫師也說，很多診所喜歡開類固醇給「感冒」的病人，但是絕對要避免，因為類固醇有延長病毒脫落期的副作用，之前在MERS等病人的研究也是類固醇壞處大於好處。

▲紐約曼哈頓醫護人員運送一名患者進入醫院。（圖／路透）

最後，張凱銘醫師也在文末表示，他發現很多社會上的一般人或中產階級，就某天感染病毒生病了，這時候醫護站起來照顧他們治療他們，讓他們免於恐懼，這是作為醫學生涯也算比較榮光的時候，而可以平安地活著其實就很好，目前台灣社會可以安全的生活著也真的很好。截至目前為止，美國確診人數為104007例，死亡人數為1693例。

張凱銘醫師臉書全文：（本文已獲授權）