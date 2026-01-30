　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豐康牧場禽流感蛋流市面　5萬雞蛋賣光！苗栗業者接受退貨

▲台中豐康牧場問題雞蛋最大宗流向到苗栗，縣府衛生局稽查，元旦迄今約5萬顆雞蛋幾已下肚，業者今拉下鐵門。（圖／記者楊永盛攝）

▲台中豐康牧場問題雞蛋最大宗流向到苗栗，縣府衛生局稽查，元旦迄今約5萬顆雞蛋幾已下肚，業者今拉下鐵門。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

台中市豐原區蛋雞場豐康牧場涉嫌隱匿禽流感疫情，元旦迄今售出7千多台斤問題雞蛋，最大宗流向苗栗縣竹南鎮一家蛋行。苗栗縣衛生局長楊文志今（30）日指出，昨稽查時蛋行指累計進貨4640台斤、約5萬顆雞蛋已全部售完，業者也已公告接受消費者退貨。

台中市政府追查豐康牧場雞蛋流向，初步發現今年元旦到1月27日，共售出7,125台斤，流向台北、苗栗、台中等地蛋行，問題雞蛋外縣市最大宗流向在苗栗縣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中豐康牧場問題雞蛋最大宗流向到苗栗，縣府衛生局稽查，元旦迄今約5萬顆雞蛋幾已下肚，業者今拉下鐵門。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣政府衛生局昨稽查，元旦迄今約5萬顆雞蛋恐全被消費者吃下肚，業者今拉下鐵門。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣衛生局長楊文志今指出，衛生局昨派員到竹南鎮該家商行稽查，但蛋商表示，最後一批24日進貨約600台斤，25日就已售完，衛生局稽查人員要求商行接受退貨，確保消費者權益。

楊文志說，該商行為立案的食品業者，平均每2~3天自豐康牧場進貨1次，每次進貨約600台斤雞蛋，都有保留完整單據供查核，元旦迄今進貨4,640台斤（約5萬顆）雞蛋，都已售出，昨已張貼退貨公告以示負責。

▲台中豐康牧場問題雞蛋最大宗流向到苗栗，縣府衛生局稽查，元旦迄今約5萬顆雞蛋幾已下肚，業者今拉下鐵門。（圖／記者楊永盛攝）

▲台中豐康牧場問題雞蛋最大宗流向到苗栗，縣府衛生局長楊文志指昨日稽查，元旦迄今4640台斤顆雞蛋都已售出。（圖／記者楊永盛攝）

他呼籲，H5N1禽流感病毒主要是禽鳥間傳染，不慎買到染病的問題雞蛋，只要煮熟或者60度煮10分鐘以上，食用相對安全，請民眾安心。另外，媒體今天到竹南該商行時，大門拉下未營業，鄰居稱買家每次都是一大箱購買，研判可能批發給小吃店、早餐店等業者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大量取消飛日本航班　虎航致歉曝原因
快訊／台中祟德路嚴重大火！全力灌救中
黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍
學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒揭駕駛惡行：非常不正常
同事圍毆！台中35歲男見警不說話　5天後死亡
霍諾德攀101　陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全
打火機燒肛門、剪刀刺四肢　25歲員工遭虐死！老闆判12年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北平地跌破0度？美預測強寒流「冰封台灣」 專家打臉了

政大教授批Bolt「自以為路人甲」　籲立刻解除安裝App

叫車平台「丟包旅客無法可罰」　工會揭漏洞：未納運輸業管理

「蛋餅+紅茶65元」買1年！他見套餐價轟不老實　網吵翻：要看清楚

需要錢！不敗教主賣光700張中鋼　賺111.8萬「捐花蓮人買車」

學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒揭駕駛惡行：非常不正常

別人看診都很久「輪自己就超快」？醫反讚這類人3優點：要慶幸

學霸男遭輾斃！政大師長憶優秀過往「幫忙很多仍謙虛」：人才典範

豐康牧場禽流感蛋流市面　5萬雞蛋賣光！苗栗業者接受退貨

學霸男被丟包！律師列4疑點　「司機1行為」可望排除殺人罪故意

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

台北平地跌破0度？美預測強寒流「冰封台灣」 專家打臉了

政大教授批Bolt「自以為路人甲」　籲立刻解除安裝App

叫車平台「丟包旅客無法可罰」　工會揭漏洞：未納運輸業管理

「蛋餅+紅茶65元」買1年！他見套餐價轟不老實　網吵翻：要看清楚

需要錢！不敗教主賣光700張中鋼　賺111.8萬「捐花蓮人買車」

學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒揭駕駛惡行：非常不正常

別人看診都很久「輪自己就超快」？醫反讚這類人3優點：要慶幸

學霸男遭輾斃！政大師長憶優秀過往「幫忙很多仍謙虛」：人才典範

豐康牧場禽流感蛋流市面　5萬雞蛋賣光！苗栗業者接受退貨

學霸男被丟包！律師列4疑點　「司機1行為」可望排除殺人罪故意

零下70度！146光年外發現「冰凍版地球」　50％落在宜居帶

台北平地跌破0度？美預測強寒流「冰封台灣」 專家打臉了

營養師點名「茶葉蛋含糖高」被醫師打臉　悄刪文遭炎上

政大教授批Bolt「自以為路人甲」　籲立刻解除安裝App

過年染燙髮3大NG習慣！高溫清潔、隨便吹整都不行

快訊／台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡　幸被列車長發現

吳念真舞台劇秒殺給靈感！姚文智推「國片注文系統」　首波強檔年底上映

虎航「大量取消飛日本航班」　業者致歉：內部有效資源調度

以「誠實」為題！臺南永慶加盟四品牌再推徵文比賽　培養孩子品德素養

【有無被干擾】霍諾德爬101民眾歡呼聽得見嗎？　賈永婕透露：他很享受

生活熱門新聞

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

政府發錢了！今早6筆入帳　補助一次看

快訊／頂大生遭丟包輾斃　Bolt總經理發聲：司機已停權

北台灣2月比「霸王寒流」還冷？　鄭明典說明了

2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

冷空氣報到！未來4天「先濕後乾」　挑戰冷氣團

把握今天！　明變天「濕冷13℃」週末雨不停

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

全台最早國運籤！　高雄五甲關帝廟抽出「中上」

國產車大廠千金公開IG帳號！名媛生活火辣照曝

更多熱門

相關新聞

賴打燒肛門還餵毒虐死員工　恐怖男判12年

賴打燒肛門還餵毒虐死員工　恐怖男判12年

台中饒男遭彭姓老闆拘禁虐待，甚至以打火機燒肛門、剪刀刺四肢，還被餵食毒品慘死，台中地院審理後，今（30日）依凌虐傷害致死罪判處老闆彭男12年、同夥邱男11年。

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案

豐康千隻染病死雞埋在苗栗養雞場前農地　縣府開挖燒毀

豐康千隻染病死雞埋在苗栗養雞場前農地　縣府開挖燒毀

豐康蛋雞場蛋品流向公布　一票5星好評店家中鏢

豐康蛋雞場蛋品流向公布　一票5星好評店家中鏢

關鍵字：

豐康牧場雞蛋苗栗台中H5N1

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面