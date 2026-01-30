豐康牧場禽流感蛋流市面　5萬雞蛋賣光！苗栗業者接受退貨

▲台中豐康牧場問題雞蛋最大宗流向到苗栗，縣府衛生局稽查，元旦迄今約5萬顆雞蛋幾已下肚，業者今拉下鐵門。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

台中市豐原區蛋雞場豐康牧場涉嫌隱匿禽流感疫情，元旦迄今售出7千多台斤問題雞蛋，最大宗流向苗栗縣竹南鎮一家蛋行。苗栗縣衛生局長楊文志今（30）日指出，昨稽查時蛋行指累計進貨4640台斤、約5萬顆雞蛋已全部售完，業者也已公告接受消費者退貨。

台中市政府追查豐康牧場雞蛋流向，初步發現今年元旦到1月27日，共售出7,125台斤，流向台北、苗栗、台中等地蛋行，問題雞蛋外縣市最大宗流向在苗栗縣。

▲苗栗縣政府衛生局昨稽查，元旦迄今約5萬顆雞蛋恐全被消費者吃下肚，業者今拉下鐵門。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣衛生局長楊文志今指出，衛生局昨派員到竹南鎮該家商行稽查，但蛋商表示，最後一批24日進貨約600台斤，25日就已售完，衛生局稽查人員要求商行接受退貨，確保消費者權益。

楊文志說，該商行為立案的食品業者，平均每2~3天自豐康牧場進貨1次，每次進貨約600台斤雞蛋，都有保留完整單據供查核，元旦迄今進貨4,640台斤（約5萬顆）雞蛋，都已售出，昨已張貼退貨公告以示負責。

▲台中豐康牧場問題雞蛋最大宗流向到苗栗，縣府衛生局長楊文志指昨日稽查，元旦迄今4640台斤顆雞蛋都已售出。（圖／記者楊永盛攝）

他呼籲，H5N1禽流感病毒主要是禽鳥間傳染，不慎買到染病的問題雞蛋，只要煮熟或者60度煮10分鐘以上，食用相對安全，請民眾安心。另外，媒體今天到竹南該商行時，大門拉下未營業，鄰居稱買家每次都是一大箱購買，研判可能批發給小吃店、早餐店等業者。