歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒：順從美國惡意行動

▲伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

伊朗當局近期對國內大規模抗議活動進行血腥鎮壓，引發國際社會高度憤慨。歐盟29日正式拍板，宣布將伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）列入恐怖組織名單，結束多年來的內部爭議。此舉立刻引發德黑蘭當局強烈反彈，痛批歐盟此舉是惡意「順從」美國與以色列，警告將造成破壞性的後果。

「鎮壓不能沒有回音」 歐盟終止多年分歧

歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）29日強硬表示，「鎮壓行動不能沒有回音。」她指出，這支準軍事組織在壓制抗議活動中扮演關鍵角色，並在社群平台X上直言，「任何殺害數千名同胞的政權，都是在步向滅亡。」

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也對此表示歡迎，強調「『恐怖份子』是對一個血腥鎮壓人民抗議政權最貼切的形容」，這項決定雖然早該做出，但對受害者而言意義重大。

制裁名單再擴大 凍結資產斷絕金流

歐洲議會伊朗關係代表團主席諾伊曼（Hannah Neumann）指出，這項決議並非僅具象徵意義，而是帶有明確的法律約束力。一旦列為恐怖組織，革命衛隊相關資產將被凍結，任何對其提供的資金或物質支持都將被視為刑事犯罪。

除了革命衛隊外，歐盟此次也將伊朗內政部長莫門尼（Eskandar Momeni）等15名官員及6個組織列入制裁。受制裁實體包含負責網路審查的「伊朗影音媒體監管局」及多家網軍軟體公司。目前歐盟因人權問題制裁的伊朗個人已累積至247人、實體達50個。

伊朗怒嗆「戰略錯誤」 批歐盟淪美以走狗

面對歐盟的制裁，伊朗當局展現極度強硬的態度。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在X上發文反擊，稱這是歐盟另一個「重大戰略錯誤」，並反諷，「當各國都在努力避免地區爆發全面戰爭時，歐洲卻忙著煽風點火。」

伊朗軍方更發布聲明痛斥歐盟的行動「不合邏輯且出於惡意」，指責歐盟完全是在順從死對頭美國及以色列的意志。

伊朗官員長期將國內動盪歸咎於美、以兩國特工煽動「暴動」，但人權團體反駁指出，在革命衛隊的殘酷鎮壓下，已有超過3萬人喪生，甚至有醫護人員因治療示威者而面臨死刑。

川普「大艦隊」施壓 中東局勢一觸即發

歐盟此項決議的時間點，正值中東局勢極度緊繃之際。美國總統川普日前已公開放話，要求德黑蘭就核計畫重新談判，否則將面臨軍事打擊，更宣稱「龐大艦隊」已在途中。儘管川普因海灣國家呼籲克制而暫緩動武，但美、以、沙烏地三方本週正密集會晤商討對抗伊朗。

隨著歐盟正式將革命衛隊列為恐怖組織，英國政府也面臨跟進壓力。英國外交大臣庫柏（Yvette Cooper）已承諾將研擬新法，進一步對伊朗政權施壓，與盟友採取一致行動。