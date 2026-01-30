　
公益 公益 互助 溫馨

看見偏鄉醫療缺口　愛爾麗集團捐325萬元救護車即刻升級救護量能

看見偏鄉醫療缺口　愛爾麗集團捐325萬元救護車即刻升級救護量能（圖／愛爾麗提供）

▲愛爾麗集團捐贈325萬元救護車，中榮埔里分院院長張仁義(中)、愛爾麗集團總裁常如山(左)、董事長劉貞華長(右)。

圖、文／愛爾麗提供

為持續強化偏鄉醫療資源、縮短城鄉醫療落差，愛爾麗醫美集團旗下「愛爾麗永續公益基金會」於29日捐贈總價值325萬元之救護車予台中榮民總醫院埔里分院，協助提升南投地區緊急醫療救護量能，守護偏鄉居民生命安全。

本次捐贈之救護車為福特旅行家專業改裝車型，命名為「愛爾麗61號」，車輛原價值約300萬元。捐贈典禮現場，愛爾麗醫美集團總裁常如山在得知埔里分院目前尚缺乏具備12導程心電圖功能的救護車後，當場拍板追加25萬元經費，全面升級車內醫療設備，以符合第一線急救需求，實際回應偏鄉醫療現場的迫切需要。

愛爾麗醫美集團長期投入社會公益，多年來持續捐贈救護車、復康巴士、救生艇等設備予全台各地有需要的單位。集團總裁常如山亦親自擔任「愛爾麗永續公益基金會」永續長，全程參與並把關公益資源的分配與執行，確保每一項捐贈皆能「用在最需要的地方」，實踐企業永續與社會責任。

常如山表示，隨著台灣人口快速高齡化，未來醫療量能需求將持續攀升，然而醫療人力卻面臨嚴重不足，尤其在偏鄉地區更為明顯。他對長期堅守第一線的醫護人員深感敬佩，也希望企業能在關鍵時刻成為醫療體系的後盾。

常如山強調，「取之於社會，用之於社會」不只是口號，而是他一路走來始終堅持的信念。身為軍人子弟出身，他從小接受「國家、責任、榮譽」的教育，深刻體認到個人成就來自國家與社會的栽培，因此認為「有能力就要付出」，回饋社會是企業與個人的共同責任。

未來，愛爾麗永續公益基金會將持續聚焦軍警消、醫護人員及弱勢族群，並進一步將公益資源投入偏鄉、外島及山區等醫療資源相對匱乏地區，相關公益預算不設上限，期盼以實際行動拋磚引玉，帶動更多企業投入社會永續行列。

台中榮總埔里分院院長張仁義表示，大埔里地區涵蓋埔里鎮、魚池鄉、國姓鄉及仁愛鄉，人口老化情形嚴重，分院長期肩負偏鄉急重症醫療任務，但在人力與設備資源上相對不足。此次感謝愛爾麗醫美集團看見偏鄉醫療的實際需求，捐贈救護車協助第一線救護工作，對分院與地方居民意義重大。

張仁義也指出，愛爾麗醫美集團總裁常如山與董事長劉貞華長期關注全台醫療與消防量能提升，不僅投入資源，更親自走訪各地、以實際行動支持公益。埔里分院將妥善運用這項珍貴的社會資源，持續守護偏鄉居民的即時醫療需求與健康安全。
 

01/28 全台詐欺最新數據

467 2 1235 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大量取消飛日本航班　虎航致歉曝原因
快訊／台中祟德路嚴重大火！全力灌救中
黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍
學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒揭駕駛惡行：非常不正常
同事圍毆！台中35歲男見警不說話　5天後死亡
霍諾德攀101　陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全
打火機燒肛門、剪刀刺四肢　25歲員工遭虐死！老闆判12年

宜蘭縣冬山鄉昨（28）日傍晚發生一起救護車與自小客車在路口碰撞之重大交通事故。傍晚18時50分許，67歲吳姓民眾駕黑色車沿冬山路五段行駛，於冬山路三段與五段路口，與開啟警示燈與警報器狀態下正在執行傷患載送任務的救護車發生猛烈撞擊。事故造成救護車上的人員及小客車駕駛共4人受傷送醫，所幸皆無生命危險。

偏鄉醫療愛爾麗救護車常如山愛爾麗永續公益基金會

