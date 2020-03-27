等病床等到斷氣、擴音器頻傳「死亡代號」！紐約醫師：簡直是世界末日

▲美國紐約市新冠肺炎嚴峻，皇后區的艾姆赫斯特醫院中心（Elmhurst Hospital Center）每天面臨激增病患，負擔沉重。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約市新冠肺炎疫情升溫，皇后區的艾姆赫斯特醫院中心（Elmhurst Hospital Center）面臨嚴峻考驗，醫療設備難以應付激增病患，有些人在急診室等病床時不幸去世，有些人連續好幾天排隊篩檢卻都撲空。醫師布雷表示，每次輪班都聽見擴音器傳來好幾次的「700小組」暗號，代表又有患者瀕臨死亡，「簡直就是世界末日。」

紐約市病例大約32％出現在皇后區，與其他地區相比比例較高，但當地醫院卻更少，擁有545張病床的艾姆赫斯特因此無比忙碌，儘管要求輕症者回家休養，卻仍難以應付激增的病患。

▲艾姆赫斯特醫療中心外面出現等待檢測的長長人龍。（圖／路透）



急診室總是人滿為患，有時擠進超過200人，候診區每張椅子大多數時間都被坐滿，有人近60小時後才排到病床，有人仍在等待就已去世。35歲的希門尼斯（Julio Jimenez）發燒，連續3天排隊檢測，最久曾等待7小時，最後卻仍撲空回家，「不只是我，還有許多人都是，這太瘋狂了。」

醫師與護士掙扎使用僅有的幾十個呼吸器，每次輪班時，都會聽見擴音器傳出好幾次呼叫「700小組」（Team 700）的聲音，代表又有病患瀕臨死亡。他們長時間穿戴防護裝備，忍耐汗流浹背的身體及起霧的面罩，努力救治患者，但卻可能發現與此同時，另一些病患已不幸死亡。

艾姆赫斯特24日至25日有13名患者病逝，一輛冷藏卡車已經停放在外頭，用以存放遺體。27歲的布雷醫師（Ashley Bray）表示，「這簡直是世界末日。」另一名醫師蘭恩（Rikki Lane）將急診室擁擠的情況比喻成停車場，大家必須不斷將患者移出、移入，才能找到其他被擔架擋住的病患。

▲紐約市許多醫院面臨醫療體系危機。圖為曼哈頓醫護人員運送一名患者進入醫院。（圖／路透）



紐約市其他醫院也出現類似情況。雅各比醫療中心（Jacobi Medical Center）的員工透露，婦產科跟放射科的醫師與員工都被調派到急診室協助。紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian Hospital）表示，由於呼吸器短缺，只好讓多名患者共用一台機器，發言人說，這是以前從沒發生過的事情。

根據《紐約時報》取得的聯邦緊急事務管理署（FEMA）文件，紐約州要求85輛冷藏貨車與工作人員支援太平間服務，紐約市目前至少2間公立醫院的太平間已無空位，其他醫院的太平間周末可能也會滿載。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，他沒有看過上述文件，但已要求官員監督加速生產呼吸器，當局也在曼哈頓的雅各布．賈維茨會議中心（Jacob K. Javits Convention Center）緊急設置4間擁有250張病床的臨時醫院，預計1周內完工。

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