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全球最大保險套廠停產！市面已短少1億枚...業者：這會很可怕

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▲性,性病,保險套,性事,上床。（圖／翻攝自pixabay）

▲全球各地將出現保險套短缺問題。（圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合報導

全球最大保險套製造商、馬來西亞公司Karex Bhd表示，由於政府因應新冠肺炎疫情實施封鎖政策，工廠不得不暫時停工，全球恐將出現保險套短缺現象。

據中央社報導，全球每5枚保險套就有1枚是Karex Bhd製造，不過受馬國政府為遏止疫情所實施的封鎖政策影響，旗下3座位於馬國的工廠過去已停產10天。

停工這段期間，市面上已經短少1億枚保險套，這些保險套通常會透過杜蕾斯（Durex）等品牌銷售國際，供應英國國家醫療保健服務（NHS）等國家醫療系統或透過聯合國人口基金（UN Population Fund）等援助計畫分送世界各地。

在政府給予關鍵產業特別豁免之下，Karex Bhd雖已獲准於27日復工，但工廠勞動力僅往常的一半。

▲性,性病,保險套,性事,上床。（圖／翻攝自pixabay）

▲全球最大保險套生產商Karex Bhd已停產10天。（圖／翻攝自pixabay）

Karex Bhd執行長吳銘傑（Goh Miah Kiat，音譯）告訴路透社：「要讓工廠快速恢復運作需要時間，我們會努力以五成的產能來滿足需求。」

他說：「全球各地將出現保險套短缺現象，這會很可怕。我擔心的是，對很多深入非洲的人道援助計畫來說，（保險套）短缺情況不會只是2週或1個月的事，而可能會是持續好幾個月的問題。」

馬來西亞是東南亞地區2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的國家，有2161人確診，26人病故。馬國封鎖措施預計至少將持續到4月14日。

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