政院加碼補助觀旅業！14萬受損員工薪資補4成、上限2萬元





▲行政院提出紓困方案顧就業。（圖／行政院提供）。

記者蔣婕妤／台北報導

因應疫情對產業衝擊，行政院26日決定將加碼紓困方案。針對觀光相關產業業績衰退達五成以上，減薪未達兩成之員工，政府將補助原薪資四成、上限兩萬元，預計有14萬人適用。

行政院政務委員龔明鑫表示，對於旅行、旅宿、民宿、遊樂業等四大類觀光產業，政府際出艱困產業薪資補助方案。業績衰退達五成以上，針對其不採勞動部「減班休息補助」方案，且減薪未達兩成之員工，政府補助原薪資四成，上限兩萬元。

龔明鑫指出，部會預算42億，若有不足部分，將依據「就安基金收支保管及運用辦法」第五條第五款規定申請支援。

▲行政院臨時記者會說明觀光業艱困補助相關事項。（圖／記者屠惠剛攝）

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