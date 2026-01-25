台中二寶媽山區失蹤10年成白骨　父憶：離家前擁抱媽媽竟是訣別

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區1名筍農日前整地時，驚見一顆已化成白骨的頭顱，警方從現場衣物、金飾和機車研判是10年前失蹤的邱姓女子，邱父今（25）天下午出面受訪表示，雖然找到的是屍體，但慶幸能夠團圓，只不過檢警說DNA比對結果要1個月「那不就是過年後了？」他還透露，女兒當天清晨5點半騎車外出，出門前還大大擁抱了她媽媽，如今想來，原來是無聲訣別。

▲▼邱女父親（左）拜託檢警早日比對DNA。（圖／市議員江和樹提供，下同）

1月21日下午4時許，邱姓男子在太平區山田路附近的自家竹筍農地整地時，發現山坡下有一顆疑似人頭的顱骨，嚇得立即報警。

太平警方迅速到場封鎖現場，隨後又在頭顱處上方土堆發現人體遺骸、1件已風化的黑色Uniqlo外套以及金飾，再往上找，再看到卡在草叢的機車，資深張姓員警一看相關跡證，證實這件就是他10年前承辦的人口失蹤案。

張姓員警回憶說，104年12月19日，邱女獨自騎車進入頭汴坑山區後即失去蹤影，當時警消人員、協勤民力及民間救難隊3、4百人發動大規模搜救，出動空拍機、搜救犬，連續搜索數日均無所獲。

專案小組調閱監視器發現，邱女曾在一間景觀餐廳外呆坐一會才下山，後來就沒了蹤影，當時連日大雨，有可能是邱女連人帶車跌落山谷後，遭土石沖刷而下，人車都遭到掩埋，直到整地才被發現。

邱父下午在市議員江和樹陪同下受訪，邱說，女兒平常都會到夜市幫忙生意，但生了第二胎後，出現產後憂鬱症，老二都還沒滿月，有天清晨，女兒騎車外出前，大大擁抱她媽媽，這動作讓媽媽覺得很奇怪，原來是在道別。

▲▼台中二寶媽山區失蹤10年，已成白骨。（圖／民眾提供，下同）

10年來，邱家人到處問神明，有的說死了，有的說還沒，最後放棄希望，已向法院申請死亡宣告，直到現在，還不敢跟2個小孩說實情。

雖然找到的是屍體，但至少「死要見屍」，沒有成了孤魂野鬼，會好好幫女兒辦後事，但DNA比對要1個月後才有結果，那不是要過年後了，邱父希望檢方體恤家人，能夠提早，讓女兒能入土為安。

