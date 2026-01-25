　
生活

賈永婕「大心臟」讓世界看到台灣！沈春華：心理風險恐高過霍諾德

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕和觀眾一起見證歷史。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

記者閔文昱／綜合報導

國際知名徒手攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今（25日）成功完成徒手攀登台北101壯舉，全程透過 Netflix 向全球直播。資深主播沈春華在臉書發文指出，台北101董事長賈永婕「心臟真的很大」，從某個層面來看，她所承擔的心理風險，甚至可能高過站在高空中的 Alex 本人，直言這場歷史性挑戰背後，同樣需要願意承擔責任的關鍵推手。

從爭議到完成　社會曾高度憂心風險

沈春華提到，在徒手攀爬台北101的消息曝光後，台灣社會其實出現不少質疑與擔心聲音，不少人認為這是否是一場過於危險、甚至魯莽的冒險，「萬一失手，代價是不是太大？」但她指出，台北101官方態度相當明確，這並非衝動挑戰，而是一項高度專業的極限運動。

她強調，所謂的專業，並不是「沒有風險」，而是透過長年訓練、反覆評估，以及跨單位合作，將不可控風險降到最低。若不是 Alex 本身就是徒手攀爬的世界級第一人，若不是台北101成為他多年準備、反覆鎖定的目標，再加上國際級製作與轉播團隊、行政與安全評估，以及天候條件配合，這項「不可能的任務」根本不會發生。

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，攀爬時剛好與101大樓前懸掛的國旗相互映襯。（圖／記者李毓康攝）

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，攀爬時剛好與101大樓前懸掛的國旗相互映襯。（圖／記者李毓康攝，下同）

「瘋狂董事長」賈永婕　承擔的不只是行銷風險

沈春華也直言，「瘋狂董事長」賈永婕確實展現了決斷力與承擔力，「心臟很大」並非玩笑話。她認為，除了 Alex 本人與其妻子，賈永婕同樣承擔了極大的心理壓力，因為一場極限運動的歷史性時刻，背後必須有人願意共同承擔後果與責任。

她也指出，這場挑戰不僅是極限運動，更是城市行銷的絕佳機會，讓台北101與台灣被全世界看見。正如 Alex 在完成挑戰後所說的「What a nice day！」老天爺助攻，美夢成真。

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

全球直播直擊　「我有點累了」一度讓人心驚

沈春華透露，自己今早全程觀看了 Netflix 全球直播，Alex 身穿紅色 T 恤在高空中迎風攀爬，清楚提醒觀眾這並非舞台效果，而是真實環境。在攀爬約一小時二十分鐘時，Alex 笑著說出「我有點累了」，讓她一度心驚，但也看出那不是示弱，而是頂尖運動員對自身狀態的誠實。

最終，Alex 仍憑藉意志力與長年訓練，完成最困難的最後階段，成功登頂，成為目前世界上唯一徒手（Free Solo）完成508公尺高度建築攀爬的極限運動家。

沈春華認為，這場徒手攀爬留下的，不只是成功本身，更讓人看見一座城市如何在風險與責任之間做出選擇，以及極限運動如何在專業與敬畏生命之下被完成。

賈永婕「大心臟」讓世界看到台灣！沈春華：心理風險恐高過霍諾德

賈永婕端鳳梨拜拜！霍諾德站旁邊「表情困惑」…畫面瘋傳變迷因

尾牙抽獎「必中祕法」曝光！命理師教戰5大招財法：大獎帶回家

尾牙喝太嗨！男「一夜來8次」超痛苦　醫曝嚴重後果：高危險群小心

後天冷空氣南下「高山有望迎雪」　北東濕冷再探10度

每天為錢焦慮！她好奇「有錢人有什麼煩惱」　網吐實話：肯定更大

星宇「台中-神戶」航班重落地　民航局要求組員停飛調查

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪：Netflix太狂

30幾歲「跟父母同住」等於媽寶？　網點出關鍵：就不是問題

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」！老闆傻眼

立院倒數5天！政院急喊話：先審總預算　爭議法案別闖關

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

胡婉玲84歲母病逝！　生前對愛貓預言：不久也會來陪你

亞運射箭名單出爐！湯智鈞、魏均珩領軍　女隊換血僅剩邱意晴

習近平整肅解放軍高層！外媒：張又俠落馬「短期內攻台機率降」

《黑澀會》女星被唸「寶寶說話要應」　當場無言：讓我放空吧

板凳奇兵建功！新北國王15記三分彈轟炸　終結攻城獅6連勝

說他持槍但只拍到手機！美護理師遭移民官擊斃　影片曝光打臉官方

快訊／台中女被野狗追「墜落一江橋」意識不清！消防吊掛救援

快訊／2匪闖新屋某銀樓　搶走價約百萬元5兩金飾

王心凌「環場吊台」故障 　她寵粉走下台：想靠近你們

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日上午成功完成徒手攀登台北101的壯舉，僅花91分鐘便登頂508公尺高樓，全程由Netflix進行全球直播，引發國內外高度關注。除了驚險攀登畫面外，他攀登前「入境隨俗」在101樓下拜拜的片段，也因鳳梨供品與他一臉困惑的表情，在社群平台掀起熱烈討論。

前主播點名賈永婕「不只賭上董事長位置」

前主播點名賈永婕「不只賭上董事長位置」

丁寧佩服霍諾德登頂101沒恐懼

丁寧佩服霍諾德登頂101沒恐懼

霍諾德成功登頂101　賈永婕認突點名4人

霍諾德成功登頂101　賈永婕認突點名4人

霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

台北101徒手攀岩極限運動Netflix直播賈永婕

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

