賈永婕「大心臟」讓世界看到台灣！沈春華：心理風險恐高過霍諾德

▲賈永婕和觀眾一起見證歷史。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

記者閔文昱／綜合報導

國際知名徒手攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今（25日）成功完成徒手攀登台北101壯舉，全程透過 Netflix 向全球直播。資深主播沈春華在臉書發文指出，台北101董事長賈永婕「心臟真的很大」，從某個層面來看，她所承擔的心理風險，甚至可能高過站在高空中的 Alex 本人，直言這場歷史性挑戰背後，同樣需要願意承擔責任的關鍵推手。

從爭議到完成 社會曾高度憂心風險

沈春華提到，在徒手攀爬台北101的消息曝光後，台灣社會其實出現不少質疑與擔心聲音，不少人認為這是否是一場過於危險、甚至魯莽的冒險，「萬一失手，代價是不是太大？」但她指出，台北101官方態度相當明確，這並非衝動挑戰，而是一項高度專業的極限運動。

她強調，所謂的專業，並不是「沒有風險」，而是透過長年訓練、反覆評估，以及跨單位合作，將不可控風險降到最低。若不是 Alex 本身就是徒手攀爬的世界級第一人，若不是台北101成為他多年準備、反覆鎖定的目標，再加上國際級製作與轉播團隊、行政與安全評估，以及天候條件配合，這項「不可能的任務」根本不會發生。

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，攀爬時剛好與101大樓前懸掛的國旗相互映襯。（圖／記者李毓康攝，下同）

「瘋狂董事長」賈永婕 承擔的不只是行銷風險

沈春華也直言，「瘋狂董事長」賈永婕確實展現了決斷力與承擔力，「心臟很大」並非玩笑話。她認為，除了 Alex 本人與其妻子，賈永婕同樣承擔了極大的心理壓力，因為一場極限運動的歷史性時刻，背後必須有人願意共同承擔後果與責任。

她也指出，這場挑戰不僅是極限運動，更是城市行銷的絕佳機會，讓台北101與台灣被全世界看見。正如 Alex 在完成挑戰後所說的「What a nice day！」老天爺助攻，美夢成真。

全球直播直擊 「我有點累了」一度讓人心驚

沈春華透露，自己今早全程觀看了 Netflix 全球直播，Alex 身穿紅色 T 恤在高空中迎風攀爬，清楚提醒觀眾這並非舞台效果，而是真實環境。在攀爬約一小時二十分鐘時，Alex 笑著說出「我有點累了」，讓她一度心驚，但也看出那不是示弱，而是頂尖運動員對自身狀態的誠實。

最終，Alex 仍憑藉意志力與長年訓練，完成最困難的最後階段，成功登頂，成為目前世界上唯一徒手（Free Solo）完成508公尺高度建築攀爬的極限運動家。

沈春華認為，這場徒手攀爬留下的，不只是成功本身，更讓人看見一座城市如何在風險與責任之間做出選擇，以及極限運動如何在專業與敬畏生命之下被完成。