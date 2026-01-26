　
社會 社會焦點 保障人權

女教師婚外情想分手「被恐嚇公開性愛照」！小王逼匯40萬下場慘

▲桃園市長陳姓男子去年聖誕夜參加生日派對，見素不相識女子醉倒，假意扶持上小黃卻到摩鐵欲撿屍性侵，但小黃運將直覺有異報警處理，當場查獲陳男犯行。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲台南女師與國中同學發展出婚外情，想分手被恐嚇外流性愛照。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台南市一名已婚女教師小琳（化名）先前與國中同學遠哥（化名）意外重逢，2人進一步發展出婚外情關係，怎料後來小琳想分手，竟遭威脅支付40萬元，否則性愛照將被外流，嚇得她報警處理。台南地院法官審理後，依照恐嚇取財未遂罪、跟蹤騷擾罪，各判10個月、6個月有期徒刑。

國中同學重逢　不顧婚姻發展婚外情

根據判決書內容，小琳2017年間與國中同學遠哥重逢，當時遠哥已經離異、獨自照顧子女，2人互動愈來愈投機，最終小琳不顧已婚身分，與遠哥發展出婚外情。

不滿分手出言恐嚇　揚言外流性愛照

2024年3月間，遠哥因為不滿小琳提出分手，於是透過社群軟體發送訊息恐嚇，若是不支付40萬元，就會將性愛照片發送給小琳的丈夫，並且持續傳送「你現在就是要毀約，我就毀掉你了」、「殺狼師」、「殺了他」等話語，導致小琳心生畏懼，決定報警處理。

▲桃園市1名小六女童日前與男網友兩度到摩鐵發生親密關係，家長聞訊後報警提告，桃園地檢署10日指出，涉案王姓男子已到案，複訊後依強制性交罪嫌向地院聲押獲准。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台南女師與國中同學發展出婚外情，想分手被恐嚇外流性愛照。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

警方受理報案，透過書面告誡遠哥不得再以電話、網路對小琳進行干擾，也不得要求聯絡，但遠哥仍舊不思悔改，連續發送大量騷擾訊息，嚴重影響小琳的日常生活、社會活動。

辯稱債務糾紛　法官不採信說法

對此，遠哥則辯稱，僅是跟小琳有債務糾紛，手上也並未握有不雅照。且2022年6月間小琳還曾發送訊息，希望他別離開。

遠哥指稱，自己過去在藥廠工作、收入不錯，加上變賣祖產獲得300萬元，因此小琳常以股票虧損等理由向他借款，甚至列出高達千萬元的欠債，他也曾匯出12萬元、76萬元資助。後來因身體因素辭職、收入驟減，小琳才提出分手，所索討的40萬元則是債務。

不過，小琳表示，遠哥所稱的2筆金錢，實為2人交往期間承租小套房及方便見面的房屋租金。法官勘驗相關證據，並指出遠哥在偵訊筆錄中未曾提及債務問題，認其說法不足採信。法院綜合審酌後，認定遠哥涉犯恐嚇取財未遂罪、跟蹤騷擾罪，分別判處10個月、6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

 
