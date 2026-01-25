35歲陸軍資通少校中正區墜樓亡　臉書生前留文吐露工作壓力

▲北市北平東路凌晨墜樓命案，35歲現役軍官不治。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪、董美琪／台北報導

台北市中正區北平東路一帶，25日凌晨發生墜樓死亡事件。一名鄭姓男子自大樓高處墜落，送醫後不治。警方與鑑識人員到場後，初步未發現外力介入或打鬥痕跡，已排除他殺可能，並報請檢察官相驗。據了解，死者為現役國軍資通單位少校，事發當天曾於個人社群發文表達對長官與同袍的感謝，並提及近期工作壓力較大，詳細原因仍待進一步釐清。

據了解，死者為35歲鄭姓男子，為現役軍職人員，隸屬國軍資通相關單位，階級為少校，事發時正值休假期間。當時有民眾在北平東路一帶發現異狀後通報119，消防救護人員趕抵時，發現鄭男已無生命徵象，送醫後仍宣告不治。

警方確認死者身分後，已同步通知軍方協處。軍方初步表示，鄭姓軍官於去年3月調任現職單位，近期健康檢查紀錄正常，未有異常通報，後續將全力配合警方與檢方調查。

進一步了解，鄭男於事發當天曾在個人社群帳戶發文，表達對長官與同袍的感謝，並提及近期承受較大工作壓力。警方綜合現場跡證與鑑識結果，初判現場無外力介入，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部亦證實，所屬通訊訓練中心一名鄭姓軍官於今日凌晨在台北市中正區發生墜樓事件，經民眾發現報警並緊急送醫後不治，後續將配合相關單位完成調查程序。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995