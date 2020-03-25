「疫情紛擾下必須找出口點」　邱國正坦言：對岸有可能中止ECFA

▲國安局長邱國正。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國民黨立委溫玉霞25日在立法院質詢時表示，中國大陸在疫情的壓力之下，是否有可能中止中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。對此，國安局長邱國正表示，的確有這個可能，在疫情紛擾下，中國大陸必須找出口點，國安局會持續關注。

邱國正25日率領相關情報機關首長赴立法院外交及國防委員會，提出國家情報工作暨國家安全局業務報告，並備質詢。溫玉霞質詢時表示，新冠肺炎疫情衝擊，導致中國大陸的習政權「有點困難」，詢問中國大陸是否可能在疫情壓力下，中止與台灣的ECFA，轉移內部壓力。

邱國正答詢時表示，的確有這個可能，疫情的紛紛擾擾讓中國大陸需要找一個出口點，國安局目前仍在注意中。至於是否會再爭奪我國邦交國，邱國正則回應，都在掌握中，但不能對外說明。

邱國正強調，許多事必須要安靜、持續關注，不該敲鑼打鼓，「這也不是我們要做的」，有些資訊有掌握，只是不便公開講清楚。

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