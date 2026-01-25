　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

後天冷空氣南下「高山有望迎雪」　北東濕冷再探10度

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天各地回溫、水氣減少，周二東北季風或大陸冷氣團增強，加上華南雲雨區東移，北部及東半部降雨增加，全台3000公尺以上高山有零星降雪機率，周三及周四清晨局部地區下探10度左右。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天環境偏東南風，水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部及恆春有零星雨，溫度回升，各地低溫15至18度，高溫23至26度。

他指出，周二及周三東北季風或大陸冷氣團增強，加上華南雲雨區東移，周四還有輻射冷卻影響，各地溫度下降，中部以北、宜蘭低溫11至15度，南部及花東15至18度，周三及周四清晨最冷，局部地區可能到10度左右；北部及宜花白天高溫約17至22度，中部及台東22至25度，南部26至27度。

降雨方面，鄭傑仁表示，周二及周三中部以北、宜蘭有局部短暫雨，且有較大雨勢機率，花東及南部山區有零星短暫雨。周四水氣減少，僅基隆北海岸、東半部及恆春有零星短暫雨。

周五冷空氣減弱，鄭傑仁指出，各地多雲到晴，東半部及恆春有零星雨，北部及東半部高溫約22至24度，中南部25至26度，各地低溫都在13至16度。周六、下周日鋒面通過、東北季風增強，北部及東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴。 

降雪方面，他表示，周二至周三全台3000公尺以上高山有零星降雪機率。另外，明、後天清晨中南部有局部霧或低雲；台東及恆春沿海有長浪機率，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

天氣降雨溫度

