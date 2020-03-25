陳冊網咖打怪重罰100萬原因曝光　黃珊珊籲中央入境管制應做好「這件事」

▲陳冊沒戴口罩網咖爽玩。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，北市府24日再公布1名居家檢疫失聯者「陳冊」，晚間隨即在台北車站附近一處網咖尋獲該男。對此，台北市副市長黃珊珊表示，陳冊21日入境後沒回到住所，處於失聯狀態近4天，最後才在網咖尋獲；由於失聯超過72小時，北市從重裁罰100萬元。

黃珊珊表示，陳冊是在3月21日從北京回到台北，都沒有回到住所，也就是到24日被警察在南陽街某網咖發現為止，都是處於失聯狀態。本來要送陳冊回家，後來認為這樣不妥，經相關防護後，送抵和平醫院採檢中，「他這4天都沒有回他的居所，都在網咖，去過的地方目前為止都有掌握」。

▲北市1名男子從北京返台，在居家檢疫期間竟跑到台北車站附近打網咖。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃珊珊說，如果陳冊不是確診案例的話，就會跟中央申請集中檢疫所安置，「若他有症狀或是有相關確診，我們會在和平醫院繼續收治治療」。至於罰則部分，黃珊珊表示，陳冊脫離掌握的時間已經超過規定的72小時，所以衛生局會以100萬的罰鍰來處罰。

另外，針對一線的境管問題，黃珊珊也以疑惑的角度指出中央應該做好這件事，她說，陳冊21日回台的時間點，已經是入境國人就要居家檢疫的狀態，但他填寫的手機號碼不實，內政部境管的時候應該已經確認手機應該是可以通的，「這樣的情況下他填寫不實資料，我們後續的執行的確發生很大困難」。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

為尋一人加重地方民政衛生體系負擔 黃珊珊籲邊管嚴格把關

「我們很擔心是不是還有類似狀況，沒有辦法在機場做第一線的攔截或確認。」黃珊珊表示，希望類似的狀況不要再發生，這次等於是陳冊在外遊蕩快4天，過程都不知道發生什麼事，「希望最後採檢結果是陰性，如果是陽性的話相關影響就會很大」，還是呼籲所有居家檢疫國人同胞，真的不要輕易試法，最重要是你違規了事傷害到自己也傷害到別人。

黃珊珊重申，還是呼籲中央在機場境管部分，跟地方的連結可能要再更實際一點，因為中央地方的時間差真的會造成這些人找不到、通報也找不到，然後整個系統為了一個人翻天覆地，「這對於現在已經非常疲憊的民政系統跟衛生系統都有很大影響」。