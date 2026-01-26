　
一票人看霍諾德爬101直播「跟著冒冷汗」！醫師解釋成因

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲許多人看霍諾德爬101的直播跟著冒冷汗，醫師解釋原因。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀爬台北101引發熱議，不少民眾即使只是透過轉播觀看，也出現心跳加快、冒冷汗、肩頸僵硬，甚至頻頻想上廁所等反應。中醫師王大元對此表示，這類身體反應多屬於高度緊張狀態下的正常生理反射，從中醫觀點來看，與「心神受擾、肝氣鬱滯」密切相關。

王大元說明，當眼睛接收到高空與危險的刺激，大腦會立即啟動警戒機制，導致呼吸、心跳與肌肉張力同步變化。即使身體並未實際處於高處，但視覺刺激已足以引發類似的壓力反應，出現心悸、手心出汗或全身緊繃等情況。

高空刺激影響心神

王大元表示，中醫理論中「心主神明」，一旦受到驚嚇或刺激，心神不安，容易影響自律神經運作；同時「肝主疏泄」，人在緊張時肝氣運行不暢，常反映在肩頸僵硬、胸悶、頭脹或腸胃不適等症狀上。

他指出，若只是短暫觀看畫面引發的不適，通常隨著刺激結束即可緩解；但若長期處於高壓或過度警覺狀態，可能進一步演變為心悸、焦躁或睡眠品質下降，應多加留意身體的調節能力。

穴位按摩助放鬆

針對緊張不適的調整方式，王大元建議，除規律作息與放慢呼吸外，也可透過簡單的穴位按摩來協助放鬆。包括位於手腕內側的內關穴，有助安定心神、減少心悸與胸悶；手腕小指側的神門穴，適合在焦躁或睡前按壓；腳背的太衝穴，則有助疏肝解鬱、緩解情緒緊繃。

王大元提醒，每次按壓約一至兩分鐘，以出現痠脹感為宜，並搭配深呼吸效果更佳。他也強調，高空攀爬屬於高度專業行為，民眾切勿模仿，避免發生危險。

 
