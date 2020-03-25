觀光紓困2.0有感！旅行公會：中小型旅行社「可撐到暑假」

▲饒河夜市人潮減少。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，專家統計，觀光業損失達3000億元、航空業損失1000億元。交通部規劃推出紓困2.0，投入百億經費直接補貼觀光產業，每名觀光從業人員3個月最多可拿4.9萬補助費。旅行公會表示，有了這些救命錢，中小型旅行社至少可維持到今年暑假。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，疫情擴散，觀光產業損失擴大為近3000億，航空業者另損失1000餘億。

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交通部為協助業者度過難關，日前已拍板紓困方案，昨日向行政院陳報紓困2.0，再投入百億經費，直接針對旅行社發放10萬，連續3個月補貼20萬；針對旅館、民宿等，則一次性補貼5到20萬元。

▲來台觀光客多戴口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

交通部也將針對旅行業、旅宿業、觀光遊樂業從業人員，每人每月最多補助1萬元，連續3個月，每人可得3萬元。若觀光業者每月報名人才培訓計畫，上滿120小時，每月可再得18960元補貼，等於每人連續3月可得48960元。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，交通部紓困2.0有感，直接發放救命錢，許多中小型的旅行社，至少可維持營運到今年7、8月的暑假。

蕭博仁呼籲，救命錢必須在4月初就陸續發放，讓旅行同業們能夠定心、苦撐，等待疫情結束。他也說，希望這一切能夠盡快度過。讓全國的生活秩序恢復正常。