生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

身體出狀況「手最先反應」！醫師：指甲就能看出許多問題

▲▼指甲,焦慮,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲基因醫師張家銘表示，手部往往是身體最早出現異常訊號的地方。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

手部往往是身體最早出現異常訊號的地方。基因醫師張家銘指出，從指甲顏色、形狀到手掌溫度，許多全身性疾病都會優先反映在手上。2025 年發表於《Journal of Hand Surgery》的大型綜論也指出，手部是最容易被忽略、卻最早出現變化的器官，與慢性病、自體免疫疾病及代謝失衡密切相關。

指甲顏色實際反映血液循環、蛋白質代謝與微血管狀態。張家銘說，整片指甲偏白可能與嚴重貧血有關；出現半白半紅的 Lindsay’s nails（林賽氏指甲），常見於慢性腎臟病。幾乎全白、末端留紅線的 Terry’s nails（特里指甲），則多與肝硬化、心臟衰竭或糖尿病相關。至於黃指甲症候群，背後常牽涉慢性呼吸道疾病與淋巴循環異常。

指甲變化線索

指甲形狀同樣記錄身體承受的系統性壓力。張家銘指出，指甲出現橫線或從根部脫落，稱為甲板生長中斷，常與嚴重感染、心肌梗塞或長期營養不良有關。湯匙狀指甲多與缺鐵性貧血相關，而杵狀指則通常代表長期缺氧，與肺部或心臟慢性疾病密切相連。

▲居家,杯子,馬克杯,牙膏,牙刷,指甲,水龍頭。（圖／unsplash）

▲基因醫師張家銘表示，手部往往是身體最早出現異常訊號的地方。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

除了指甲，手指皮膚也是重要線索。雷諾現象表現為手指遇冷變白、變紫、疼痛，常是硬皮症等結締組織疾病的早期訊號。若出現手指末端潰瘍，可能代表血流調控與修復能力下降；關節背側出現葛特隆丘疹，則高度指向皮肌炎，屬於全身性自體免疫發炎表現。

手掌溫度警訊

張家銘指出，手掌冰冷往往不是單純怕冷，而是血流與代謝調控失衡的結果，可分為自律神經過度活化、血管內皮功能下降，以及代謝能量不足三種類型。當交感神經長期偏高、血管擴張能力變差，或身體產熱效率下降時，最先被感覺到的地方，往往就是手與腳。

張家銘強調，觀察手部不是在看單一症狀，而是在讀取整個人的生命系統。身體並非突然出問題，而是一步步調整代謝、免疫與血管功能，而這些變化，最早、也最誠實地寫在每天使用的那雙手上。

 
