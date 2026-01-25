　
社會 社會焦點 保障人權

霍諾德攀台北101　團體逆風開轟！「台灣位處地震帶」

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，上午十點四十分左右成功登頂。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德於台灣時間25日上午十點四十分左右成功登頂。（圖／記者李毓康攝）

記者曾羿翔／綜合報導

美國極限攀岩好手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今於無任何防護裝備下，成功徒手攀登台北101，全程歷時91分鐘33秒，引發高度關注。然而，工傷協會晚間卻發文強烈譴責，直指此舉公然踐踏職業安全，將人命當作炒作話題的工具。

協會指出，台灣職場長年以來最常見的致命工安事故即為高處墜落，這不單是個別事件，更反映制度性失靈的結構問題。尤其台北101在2024年3月31日地震中曾釀成五名工人死亡，事後在信義路旁設立工殤碑，原意為提醒社會珍惜每一條工人性命。如今卻容許一場毫無完備安全措施的極限攀登表演，令人錯愕。

工傷協會嚴厲批評，這不是展現勇氣，而是向大眾傳遞錯誤價值觀——只要有話題，人命可以被犧牲。協會質疑，難道台北101業主與台北市政府勞動局對風險毫無認知？台灣位處地震帶，一旦突發天災或設備失靈，恐將釀成難以挽回的災難。

最後，工傷協會呼籲社會正視職業安全的核心價值，不應將高風險的行為視為娛樂或行銷，更不應容許企業與政府部門聯手無視公共安全，踐踏職場尊嚴。

發文底下出現不少反彈聲浪，「好奇貴協會在認知上是否出現了何種謬誤？101是霍諾德業主？請他來施了什麼工？」、「他就不是工人...」、「霍諾德極限運動家，跟職業安全到底有啥關係」、「太蹭」。

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

藥膏當果醬塗！他腋下慘烙「永久萎縮紋」後悔哭　醫列3警訊
典Lu婚禮《大悶鍋》到齊　王偉忠放話要Lulu「生五個」
曾莞婷抽到Lulu捧花！　驚慌表情全被拍
霍諾德攀台北101　團體逆風開轟！
北市離奇命案！　26歲女遭「窗簾綑綁」口吐白沫亡

相關新聞

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

美國攀岩專家艾力克斯霍諾克（Alex Honnold）今（25日）上午花了91分鐘，完成徒手無繩索攀登台北101的壯舉，透過Netflix直播全球放送。而霍諾德爬到接近頂端時，迎接他的竟然是在YouTube擁超過7250萬訂閱的超大咖網紅馬克羅伯（Mark Rober），讓不少看直播的觀眾都相當驚喜。

霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

霍諾德心中「家庭最重要」！

霍諾德心中「家庭最重要」！

全球20個！霍諾德腰間鎂粉袋「印台北101圖案」

全球20個！霍諾德腰間鎂粉袋「印台北101圖案」

霍諾德攀台北101「經精準計算」！氣象粉專揭內幕

霍諾德攀台北101「經精準計算」！氣象粉專揭內幕

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

