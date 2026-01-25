霍諾德攀台北101　團體逆風開轟！「台灣位處地震帶」

▲霍諾德於台灣時間25日上午十點四十分左右成功登頂。（圖／記者李毓康攝）



記者曾羿翔／綜合報導



美國極限攀岩好手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今於無任何防護裝備下，成功徒手攀登台北101，全程歷時91分鐘33秒，引發高度關注。然而，工傷協會晚間卻發文強烈譴責，直指此舉公然踐踏職業安全，將人命當作炒作話題的工具。

協會指出，台灣職場長年以來最常見的致命工安事故即為高處墜落，這不單是個別事件，更反映制度性失靈的結構問題。尤其台北101在2024年3月31日地震中曾釀成五名工人死亡，事後在信義路旁設立工殤碑，原意為提醒社會珍惜每一條工人性命。如今卻容許一場毫無完備安全措施的極限攀登表演，令人錯愕。

工傷協會嚴厲批評，這不是展現勇氣，而是向大眾傳遞錯誤價值觀——只要有話題，人命可以被犧牲。協會質疑，難道台北101業主與台北市政府勞動局對風險毫無認知？台灣位處地震帶，一旦突發天災或設備失靈，恐將釀成難以挽回的災難。

最後，工傷協會呼籲社會正視職業安全的核心價值，不應將高風險的行為視為娛樂或行銷，更不應容許企業與政府部門聯手無視公共安全，踐踏職場尊嚴。



發文底下出現不少反彈聲浪，「好奇貴協會在認知上是否出現了何種謬誤？101是霍諾德業主？請他來施了什麼工？」、「他就不是工人...」、「霍諾德極限運動家，跟職業安全到底有啥關係」、「太蹭」。