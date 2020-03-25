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柯文哲公佈6項紓困方案！企業營業額下降15%「延稅1年」

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▲▼柯文哲出席2020台北杜鵑花季系列活動-杜鵑花音樂會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠肺炎疫情，台北市長柯文哲25日公佈6項紓困方案，包括延稅、減租、減價、優息、補貼、降稅，其中，若企業與去年同期相比，營業額下降15%，可以延稅1年。

柯文哲宣布六項計畫，第一項是延稅，3月1日為起算點，企業有辦法證明說，跟去年同期相比營業額下降15%，可以延稅1年，先暫時稅不要去徵收；再來是減租，市有房地全面減租50%，3月1日開始3個月，到5月有必要會再延期，現在看起來應該會延期，並要求跟北市府租地的廠商，如果轉租也必須同樣要下降50%。

第三是減價，柯文哲說，營業用水全面減價15%，如果是防疫醫院、防疫旅館，因為他們有幫助我們防疫，所以自來水減價50%；第四是優息，利息利率可再以降1.25%，其中北富銀降一碼，北市降四碼，所以合起來市1.25%；如果是公營當鋪的利息，直接減50%，因為這是窮人調度的錢，中小企業、新創事業的貸款再降1.25%。

柯文哲表示，第五個是補貼，居家隔離、居家檢疫者，如果你家裡不適合，乾脆有問題的住家裡，健康的家人去住旅館，以檢疫者為單位，一個CASE補助7千塊；最後是降稅，因為這段期間很多商店營業面積縮小，所以樓層停用的部分，房屋稅要從3％降2％；另外今年娛樂稅也有下降，細節財政局會再公布。

柯文哲說，事實上新冠肺炎病毒，一開始我們不是很清楚，不過隨著疫情的進展，現在對疾病慢慢比較清楚，專業上判斷疫情短期內不會結束，因為他從中國出發，然後先到歐洲，再到美洲了，南美洲、印度、東南亞跟非洲都還不是很明顯有疫情，問題是整個世界是地球村，當疫情沒有辦法控制，台灣沒有辦法免於威脅。

柯文哲說，經濟上問題要分短中長期，長期部分，相信在這個疫情之後，全世界經濟模式一定會改變，實體商店比較式微，店商會上升，金流、物流整個革新，有一組人思考；中期的話，中央有1千億紓困計畫，但到底要那些行業要紓困，因為這空白授權，所以還需要時間處裡。

柯文哲指出，台北市是要處裡短期議題，以病人的比喻來講，我們要先止血、中央紓困輸血，長期強身健本另外再講，所以我們要處裡六個月內，防止有企業倒閉情形，引起的失業潮。

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