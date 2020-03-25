武漢若解封？政院：不會取消註記、包機返台模式不變





▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，不過，中國大陸25日解除湖北省道路管制。針對若武漢也解封，是否會取消當地國人註記，讓其以非包機形式直接返台？行政院發言人Kolas Yotaka 表示，確定不會取消註記，還是會採包機返台模式持續與中國大陸交涉。

Kolas 25日表示，行政院副院長陳其邁24日召開的跨部會會議中，有討論到第三波包機返台適宜。她強調，「行政院和指揮中心立場從未改變，就是以包機返台為宗旨，同時也要用台灣檢疫方式，嚴格把關。」

是否會解除當地國人的註記，讓國人能自行返台？Kolas 強調，已經決議不會取消註記，因為如果取消註記，讓他們到中國大陸其他省分搭機返台，恐怕會提高國人被感染的風險。

至於行政院長蘇貞昌堅持「包機」形式，是否跟衛福部長陳時中態度不一致，變成「逆時中」？Kolas 回應，沒有不一樣，我方會持續與中方交涉，要用台灣模式，「檢疫、弱勢優先」，達到保護國人的目的。

蘇貞昌24日在立法院答詢時強調，「這些人我們都歡迎，都是我們的同胞」，但也都有註記一定要包機，這不僅是保護他們的健康，也保護整架飛機人員的安全，回來後集中檢疫，更是保護全台灣2300萬人的安全。