醫院內8人因疫情死亡　英國加護病房年輕女護理師自殺

▲英國一名年輕女護理師可能不堪加護病房內的新冠疫情壓力，選擇了自我結束生命。(示意圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國倫敦一 在醫院工作的年輕女護理師，周一(23日)在醫院內自殺身亡。據了解，這名護理師是在加護護病房工作， 她任職的醫院已有8名患者因新冠肺炎死亡。

《鏡報》24日報導，這名護理師20多歲，出事前曾在倫敦南部的「國王學院醫院」(King's College Hospital)的加護護病工作。23日下午5點36分，警方趕到醫院時，這名女子已經失去意識。有報導稱，她可能使用了過量的藥物。

倫敦警方的一名發言人說：「院方對她進行了救治，但最後還是返魂無術。」警方認為這宗死亡事件無他殺嫌疑，目前正在查找她的家屬，並通知他們。

英國媒體報導，這家醫院的加護病房收治的都是情況最為嚴重的新冠肺炎患者，其中已有8人死亡。截至當地時間24日，英國因新冠肺炎死亡的人數創下新高，達87人。在最近24小時內，這個數字增長了近26%，使英國的死亡總人數從335人增至422人。

目前該國的新冠肺炎確診病例累計達8077例。 英國衛生大臣漢考克(Matt Hancock)表示將招募25萬名志願者，在新冠病毒大流行期間支援國衛生系統的運作。