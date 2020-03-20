疫情掃到要隔離？專家建議你自慰：可以提升免疫力啦！

▲專家說，性高潮後身體會釋放出腦內啡，可以增強您的免疫系統。(示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

新冠病毒肆虐期間，你不慎「中招」需要在家自我隔離。或是因為被疫情波及，被迫「宅在家」，怎辦？專家建議：你不妨DIY：不是叫你自己做飯，而是自己「炒飯」。用大白話來說，就是自慰，因為自慰可以讓你「頭好壯壯」.....。不，是可以讓你提升免疫力啦！

醫學專家說，自慰的最明顯好處是可以讓你的心情變好。因為性高潮後，身體會釋放出腦內啡(endorphins)，讓您感到愉悅。不僅如此，自慰也可以增強你的免疫系統。儘管並非絕對能保護你免受新冠病毒的侵害害，但絕對可以減少你生病的機會。

荷爾蒙療法專家藍丹(Jennifer Landam)博士認為：讓自己愉悅，可以增強人體的自然防禦能力。德國埃森醫科大學(University Clinic of Essen)醫學心理學系進行過一項研究，呼應了上述理論。

研究人員追蹤了11名志願者有關自慰對他(她)們的影響。他們測量了志願者高潮前後的白血球數量。結果顯示，性高潮後這些抗感染細胞的數目增加了。那麼，你該多久「自我安慰」一次呢？根據普拉斯(Nicole Prause)博士說：只要你有爽到，次數不是問題。

她解釋說：「研究發現，在參加研究的志願者身上自然發生的性行為頻率範圍內，次數沒有上限。統計人員說，這種效果是『線性的』。舉例說，當一項研究報告說：生活的滿意度跟較頻密的性行為有關時，他們卻忽略了一個重點：即 非常頻密的性行為，其實跟個人對生活滿意度的下降、或是對生活滿意度的上升有關。」