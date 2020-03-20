面對貨架被掃空 英國重症護理師買不到食物 痛哭失聲

▲畢爾布洛淚眼汪汪的懇求大家：別再瘋狂搶購超過實際所需數量的生活用品了！（圖／影片截圖)

國際中心／綜合報導

隨著英國新冠肺炎疫情不斷升溫，民眾開始瘋狂購買生活用品，超市頻頻出現貨品被搶購一空的畫面。有影片顯示，約克市一名重症護理師在結束48小時值班後，面對超市裡空空蕩蕩的貨架，因為買不到所需食物而忍不住痛哭，懇求大家別再搶購生活用品了。

英國《每日郵報》19日報導，影片中這名51歲的護理畢爾布洛(Dawn Bilbrough)，淚眼汪汪的懇求大家別再瘋狂搶購超過實際所需數量的生活用品。她承認，在看到超市空蕩蕩的蔬果貨架後，自己忍不住哭了。

她說：「我不知道我應該靠什麼來保住身體的健康狀態。那些人已經把食物從貨架上洗劫一空。必須有人來制止這種行為了。像我一樣的醫護人員，會在你們最需要的時候照顧所有人。所以請停止這種瘋狂行為吧！求求你們了！ 」

英國超市最近頻頻發生顧客搶購衛生紙、洗手液和義大利麵等生活必需品的現象。許多個超市的貨架都被掃空，甚至還出現人們因為搶購商品、提早在超市門前排長龍，甚至大打出手的情形。

多家超市最近表示，將採取更嚴格的措施來保證食物的平衡分配。包括Tesco、阿爾迪(Aldi)、莫里森(Morrisons)等在內的大型超市將透過調整超市營業時間、並限制對指定產品的一次性購買量，以紓解緊張狀況。

英國衛生部周四(19日)發布的數字顯示，英國新冠肺炎確診病例數達到3269例，較前一天發布的數字增加643例、累計死亡病例數升至144例。從19日開始，英國國內疫情較嚴重的倫敦將關閉部分地鐵站。但英國首相強生表示，儘管倫敦的疫情控制措施可能進一步加強，但政府並沒有完全關閉倫敦公共交通的計畫。