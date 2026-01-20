　
心臟爛如肉餅！高榮員工「裝葉克膜42天」搶命...換心獲新生　

▲高雄榮總員工接受心臟移植手術，醫療團隊合力搶命。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄榮總員工（藍衣）接受心臟移植手術，醫療團隊合力搶命。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄榮民總醫院去年完成一例心臟移植手術，患者是院內一名員工，17年前曾因主動脈剝離接受手術，去年7月發生車禍突發嚴重心臟衰竭，緊急裝置葉克膜維持生命，奇蹟的是，42天後幸運等到大愛捐贈心臟，醫療團隊在手術房拚搏十幾小時，手術相當成功，經住院4個月照護復健，近日已順利出院。

▲▼高雄榮總心臟血管外科主任吳介任。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄榮總心臟血管外科主任吳介任。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的高雄榮總心臟外科主任吳介任表示，患者是院內補給室祁性員工，50餘歲，2008年曾因急性A型主動脈剝離合併主動脈瓣嚴重逆流，在高雄榮總接受升主動脈人工血管置換與主動脈瓣置換手術，但近3年出現心臟衰竭問題。

吳介任指出，這名同仁在去年7月騎乘機車上班途中，與一部機車發生碰撞，經過急診治療時，檢出頭部外傷、呼吸喘、低血氧，緊急插氣管內管與呼吸器輔助治療；此外，祁先生還有嚴重心臟衰竭合併嚴重肺水腫，病況極速惡化，醫療團隊即於急診緊急裝置葉克膜體外循環輔助，並注射強心針以維持生命。

▲患者的心臟（右）取出時，爛如一塊肉餅。（圖／記者許宥孺攝）

▲患者的心臟（右）取出時，爛如一塊肉餅。（圖／記者許宥孺攝）

祁先生轉入重症加護病房接受照護，靠著葉克膜殷殷期盼大愛捐贈，歷經42天後，終於盼到捐贈心臟。手術過程長達十幾個小時，並輸血近1500c.c.，順利完成心臟移植手術，取出的心臟爛如一塊肉餅。術後雖出現排斥問題，但服用免疫抑制劑、補充營養並接受物理治療訓練，經過4個月密集照護，祁先生近日已順利出院。

高雄榮總醫療團隊為慶祝祁先生重獲「心」生，院長陳金順今日特別致贈禮物，強調榮總是大家庭，除了叮嚀定期回診，也期盼祁先生早日重回工作崗位。

▲祁姓患者、高雄榮總心臟內科醫師王玟樺。（圖／記者許宥孺攝）

▲祁先生順利出院，高雄榮總心臟內科醫師王玟樺叮嚀定期回診。（圖／記者許宥孺攝）

曾與死神兩度交手的祁先生表示，他心臟不好，特別想對能讓他續命的大愛捐贈者說「原諒我，感謝他，我愛他」，他很珍惜能活下去的機會，當他再次醒來，看到孩子、太太、同事在身旁，心情是相當感動，期待能早點回去上班。

吳介任指出，接受心臟移植手術最困難的是等待過程，這時的患者抵抗力不好，最怕敗血症，因裝置葉克膜有外來管路，血要跑到機器再打回體內，過程很容易感染，一不小心可能腦中風。

▲高雄榮總心臟內科主任郭風裕。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄榮總心臟內科主任郭風裕。（圖／記者許宥孺攝）

高雄榮總心臟內科主任郭風裕補充，心臟衰竭患者死亡率相當高，末期患者常因供血不足而吸收差、暴瘦無力，感染就可能致死，葉克膜提供體外支持循環，讓患者不因腦部缺氧致死、腎衰竭、組織獲得供氧，任何一個營養照護環節、復健都是心臟移植手術成功的重要條件

高雄榮總器官捐贈中心指出，國內心臟移植順位依疾病嚴重度分級，裝置葉克膜、心室輔助器維生的患者位列最緊急，服用心臟藥物則是其次，祁先生的病況符合最優先序位，捐贈者也位於南部，等待換心過程中接受緊密照護，成功爭取到續命機會。

▲高雄榮總員工接受心臟移植手術，醫療團隊合力搶命。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄榮總員工（左）接受心臟移植手術，醫療團隊合力搶命。（圖／記者許宥孺攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面