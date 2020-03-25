快訊／英國王室證實！　查爾斯王儲「確診新冠病毒陽性」有輕微症狀

▲英國查爾斯王儲（Prince Charles）。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國天空電視台（Sky News）快訊報導，英國王室證實，高齡71歲的查爾斯王儲（Prince Charles）新冠病毒檢驗結果為陽性。王室表示，查爾斯王儲有輕微症狀，但身體狀況大致良好。

查爾斯王儲居所克拉倫斯府（Clarence House）發表聲明表示，「威爾斯親王（Prince of Wales，王儲頭銜）已經被檢驗為冠狀病毒陽性，有輕微症狀出現，但在其他方面仍然健康；他在過去幾天中如往常一樣在家辦公。」

克拉倫斯府表示，王儲夫人、康瓦爾公爵夫人卡蜜拉（Camilla, The Duchess of Cornwall）也同樣接受新冠病毒檢驗，結果呈陰性。王室依據英國政府和醫師建議，安排王儲夫婦在蘇格蘭住所自我隔離。

克拉倫斯府補充說，由於王儲最近數周出席過多場公開活動，因此暫時無法確診感染源為何。

據悉，查爾斯王儲近期最後一次出席公開活動，是3月12日在倫敦市長官邸舉辦的一場晚宴，活動主旨為幫助澳洲森林大火災害。當天稍早，查爾斯王儲也曾在白金漢宮出席一場授勳典禮，但因防疫考量，並未與賓客接觸。

根據英國衛生與社會保健部公布數據，英國截至當地時間24日新冠肺炎確診病例達8077例，單日新增1427例；累計死亡422例、康復135例。據路透社報導，英國國會預計提前關閉，暫停議事4周，以應對新冠肺炎帶來的衝擊。