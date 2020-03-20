美國富人和名人優先檢測？　川普：這就是人生！

▲富人和名人被優先考慮檢測？川普：「也許這就是人生！」（圖／路透）

國際中心／綜合報導

在美國看不到盡頭的新冠病毒疫情，讓很多名人、政客和體育明星即使是沒有症狀，也爭先恐後接受檢測。然而由於病毒檢測資源不足，多數一般民眾和病人卻排不上號，反而是「富人被優先」。此一現象引發反彈聲浪。

「美聯社」周四(19日)報導，美國醫療體系中的不平等現象一直存在，有經濟能力的人通常可以得到更高水準的服務， 而新冠疫情的爆發加劇了此一問題。

針對上述現象，美國總統川普在白宮舉行的簡報會上表 示，有錢、有關係的人不應該享受特殊優待。不過，他承認富人和名人確實有時候會被優先考慮。川普說：「也許這就是人生。有時候確實會這樣，我注意到有些人很快就接受了測試。」

由於美國「疾控中心」(CDC)開發的病毒檢測試劑盒在最初階段出現失誤，以及該中心嚴控受檢人員類別，讓一般民眾普遍難以獲得病毒檢測。CDC要求，有症狀或曾到某些國家和地區旅行等類別的人，才可以優先接受檢測。

然而，NBA布魯克林籃網隊周三宣布：全隊在一家私人機構裡接受了新冠病毒檢測，確認4名球員感染。儘管沒有佔用公共衛生資源，籃網隊接受病毒檢測仍引起一些人不滿。

對此，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)在社群媒體上說：「在有危險或重症病人等待檢測的情況下，一支NBA球隊不應該優先接受病毒檢測。檢測不應該服務於有錢人、而是服務於病人。」

沒有任何症狀的好萊塢演員伊德里斯艾爾巴(Idris Elba)周一宣布自己病毒檢測結果呈現陽性，但仍然招致許多人批評，因為他搶先「卡位」了。

為了改善目前的檢測資源匱乏的局面，美國「食品和藥物管理局」(FDA)本月稍早時宣布：允許大型私人診斷機構推出新的檢測方法，同時放鬆新檢測方法上市前通常需要的監管規定。

不過，在美國私人機構接受檢測，可以不受有關受檢人員標準的官方約束。過去兩周，私人機構接受檢測的人數大幅度增加。