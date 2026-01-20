　
社會 社會焦點 保障人權

北市警局長林炎田上任　蔣萬安監交：對治安要求只會更高

記者邱中岳／台北報導

北市警局長以及12名分局長、單位主管20日進行交接佈達典禮，由北市長蔣萬安監交，警政署長張榮興到場觀禮。張榮興感謝前任局長李西河對於台北市治安、交通有貢獻，退休前偵結12月19日隨機殺人案件，至於新任北市警局林炎田在台北市前後也有29年的經驗，也是刑事幹才、優秀幹部，可以勝任北市局長職務。林炎田則強調，打擊犯罪絕不手軟。

▲▼林炎田（右）在市長蔣萬安監交下接任北市警局長。（圖／記者邱中岳攝）

▲林炎田（右）在市長蔣萬安監交下接任北市警局長。（圖／記者邱中岳攝，下同）

▲▼林炎田（左）在市長蔣萬安監交下接任北市警局長。（圖／記者邱中岳攝）

北市警局長、12位分局長、專業單位主官今天上午交接，市長蔣萬安到場監交，北市議員應曉薇也在女兒陪同下抵達北市警局觀禮。

蔣萬安介紹新任官時誠摯地對新上任的林炎田局長表達祝賀之意，他表示，林局長是中央警察大學正科51期、行政警察學系畢業、台北大學犯罪學研究所碩士，歷任高雄市警局刑警大隊大隊長、台北市警察局萬華分局分局長、基隆市警局局長、警政署警政委員及高雄市警局局長等職務。

蔣萬安說，林局長擔任高雄市政府警察局局長期間，要求重大刑案於24小時內破案，高雄治安在警方強力執法下，街頭暴力趨緩、槍擊案逐年下降，掃黑更多次在六都中評核特優；他再次強調，台北市身為首善之都，是國家的門面、也是重要的政經中心，市民朋友對於治安標準的要求只會更高。

▲▼北市議員應曉薇在女兒陪同下出席觀禮。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市議員應曉薇也在女兒陪同下到台北市警局觀禮。

警政署長張榮興則表示，林局長是刑事幹才，期許林對台北市這個治安全球排名前四名的國際城市要高度重視，包括城市進步、治安跟交通都是相當重要的環節。

他指出，治安重點是黑金槍毒詐，尤其是詐騙，應該要讓人民有感，在打詐之路更近一步，過年期間也要維護重要交通運輸工具安全，另外2026年也是九合一選舉，一定要把這個勤務當作重點。

林炎田表示，感謝市長、署長的信任以及愛護，可以回到台北市服務，也感謝李西河前局長奠定的基礎，一定會秉持專業科技溫度、效能以及照顧人民的心態，把首都至安維護好；過年期間也將顧及重要交通運輸工具，並且在公共領域、百貨公司、賣場等相關民眾聚集活動地點進行相關維安工作，提高見警率。

最後他強調，「2026年也是選舉年，選舉工作也是重中之重，不管在什麼時候都將堅守正義，絕不寬貸，也會以身作則要求同仁，永不放棄是我的信念。」

01/18 全台詐欺最新數據

460 1 1372 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板





※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

即／林炎田接北市局長　邱紹洲掌刑事兵符

北市警局長李西河以及刑事局長周幼偉，均在16日屆齡退休，警政署也在16日公布新任人事命令，北市警局長由原任高雄市警察局長林炎田接手，另外刑事局長則是由原任保七總隊長邱紹洲接掌。警政署也同步公布全國139名高階警官調整名單，統一在20日進行交接。

林炎田障礙！陳其邁「真毋甘」曝關鍵

李西河明退休！　高市警局長林炎田20日接北市警察局長

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

全國投入1.7萬警民人力　護跨年137場活動

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

