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3天增加10國　全球至少41國宣布進入緊急狀態！

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▲義大利,米蘭,火車站,封鎖,封城,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

義大利在全國範圍內實行封城禁令，居民出入城市都要提供解釋理由的文件。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

隨著新冠疫情在全球急速擴散，各國防疫措施也步步升級。過去3天內，葡萄牙、盧森堡、澳洲、波土尼亞、納密比亞、史瓦帝尼(前瓦瓦濟蘭)等至少10國也宣布進入緊急狀態。

截至目前，全球至少已有41個國家進入緊急狀態。宣布進入緊急狀態的國家包括：義大利、捷克、西班牙、匈牙利、葡萄牙、斯洛伐克、奧地利、羅馬尼亞、盧森堡、保加利亞、拉脫維亞、愛沙尼亞、波蘭、波士尼亞、塞爾維亞、瑞士、亞美尼亞、摩多瓦、黎巴嫩、約旦、哈薩克、巴勒斯坦、菲律賓、薩爾瓦多、哥斯大黎加、厄瓜多、美國、阿根廷、波蘭、秘魯、巴拿馬、哥倫比亞、委內瑞拉、瓜地馬拉、澳洲、蘇丹、納密比亞、南非、利比亞、辛巴威、史瓦帝尼。

歐洲至少18國宣布進入緊急狀態　義大利等5國宣佈封鎖全境

當地時間18日，葡萄牙總統宣布全國進入緊急狀態，持續15天，並且可根據實際情況延長。至此，已有至少18個歐洲國家進入緊急狀態，其中盧森堡、摩多瓦等多個國家是史上首度採取類似措施。

義大利等5個歐洲國家同時採取了更嚴格的限制措施：在全國範圍內實行封城禁令。其中，義大利政府要求所有居民不得隨意進出城市(除工作、緊急情況或醫療狀況之外)，出入城市要提供解釋理由的文件。 西班牙從15日起進入為期15天的緊急狀態，除照顧老年人和未成年人等特殊情況外，全國民眾都必須待在家中，不得在街上走動。捷克政府也在15日深夜宣布「鎖國」，禁止非必要的人員自由流動，全國民眾居家隔離。

法國政府16日宣布：從當地時間17日中午開始，禁止法國人非必要的出行和集體活動，並動用10萬員警和憲兵進行管制。 比利時首相維爾梅斯17日宣布從當地時間18日12時起，在全國範圍內實施「封城」，除購買食物、藥品、就醫等特定情況外，全國民眾必須待在家中，禁止一切集會和聚會。

非洲至少6國宣布進入緊急狀態　史瓦帝尼國王取消生日慶典

非洲已至少有6個國家接連宣布進入緊急狀態。據土耳其「阿納多盧通訊社」18日報導，辛巴威總統姆南加古瓦當天宣布新冠肺炎疫情為「國家災難」，並下令禁止所有人數超過100人的聚集性活動：如婚禮、教堂禮拜、體育賽事與國家慶典等。與此同時，儘管辛巴威的邊界仍保持開放，但所有陸上過境口岸都將被關閉。截至17日，辛巴威僅有1人確診感染新冠病毒，並無人因此死亡。

納密比亞總統根哥布17日宣布全國進入緊急狀態。根哥布表示，由於該國已確診兩例新冠肺炎病例，所以宣布上述措施。首度確診的兩例新冠肺炎病例均為西班牙遊客。他們從西班牙馬德里出發，經卡達的杜哈中轉，11日抵達納密比亞。 史瓦帝尼國王姆斯瓦蒂三世宣布因內爆發新冠肺炎疫情，全國進入緊急狀態，並取消包括自己原定於4月19日舉行的52歲生日慶典等一系列公眾活動。

澳洲和紐西蘭指示民眾「不要旅行」

澳洲總理莫里森18日首次宣布澳洲進入「人身生物安全緊急狀態」，並將旅行警報級別升至最高的「四級」，指示澳洲人「別出國旅行，別到海外」。莫里森在坎培拉的記者會上說：「隨著我們對抗全球新冠病毒肺炎疫情，生活會繼續產生變化……這是百年一遇的事件。我們將國人的全球旅行禁令提升至四級。這是澳洲有史以來的頭一遭。」他同時表示，禁令沒有時間限制。澳洲政府也宣布禁止百人或百人以上參加的非必要室內活動。

紐西蘭外交部長彼得斯在當地時間19日上午宣布：已將旅遊警示提升到最高級別的「不要旅行」，這是該國史上的第一次。 彼得斯說：「出國旅行的紐西蘭人有感染新冠病毒風險，與此同時，許多國家的醫療保健系統正處於緊張狀態，沒有能力支援外國人。」

此外，還有哥斯大黎加，厄瓜多及薩爾瓦多等美洲國家相繼宣布進入緊急狀態。

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