英首相強生呼籲民眾不要囤貨 自己卻囤了數卡車！

▲有人拍到，唐寧街10號首相官邸前放著大批衛生紙，正等待搬進府內。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情在英國止不住蔓延，政府一再呼籲民眾保持冷靜，不必囤積物資。然而，當地時間周四(19日)，有人拍到在唐寧街10號首相府門口停著數輛運送物資的卡車，工作人員從車上搬下大量衛生紙和食品。

《每日郵報》報導，有多輛卡車周四停在首相官邸唐寧街10號前，車上裝載著大量的衛生紙、還有折疊床以及食品等物資。

報導指出，之前英國政府曾多次強調，民眾沒有必要因為新冠肺炎疫情而大量囤積物資。《每日電訊報》之前消息也曾報導，強生在17日的記者上表示，對於保證物資供應不斷，他有絕對的信心。

英國政府發言人說，不會對首都倫敦採取出入限制措施，火車停駛和完全關閉地鐵系統是「不會發生的事」。但倫敦交通局自周四起已陸續關閉了市內40個地鐵站。倫敦市沙迪克汗(Sadiq Khan)一再呼籲民眾避免任何非必要的外出，重點是要為守在關鍵崗位的工作者提供公共交通服務。

強生目前正面臨要祭出經濟政策以緩解經濟損失的巨大壓力。此外，英國軍方也已有兩萬名士兵隨時待命，以應對疫情擴散可能帶來的後果。

英國衛生部19日發布的數字顯示，英國新冠肺炎確診病例數達3269例，較前一天增加643例，累計死亡病例數升至144例。其中，倫敦市內確診數佔總數的近一半。