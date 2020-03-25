美國堅稱「武漢病毒」　6國視訊會議齊聲反對：毀滅世界秩序！

▲紐約州疫情嚴重。（圖／達志影像／美聯社）



中央社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延全世界，七大工業國集團外長今天將舉行會議，不過美國執意使用「武漢病毒」一字，遭其它國家反對，會後將不發布聯合聲明。

德國明鏡周刊（Der Spiegel）報導，美國、加拿大、德國、法國、英國、義大利、日本等七大工業國集團（G7）的外長，今天將透過視訊進行4小時的會議。

▲肺炎疫情同步燒進Skoda捷克總部，當地產線宣布停工兩週。（圖／達志影像／美聯社）



不過，歐洲外交人士透露，由於美方堅持使用「武漢病毒」一字，遭其它國家反對，會後將不發表聯合聲明。

美國以外的國家認為，目前的大流行不只是中國的問題，傾向按照世界衛生組織（WHO）的建議使用2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

▲英國疫情擴散，包括查爾斯王儲也確診。（圖／達志影像／美聯社）



報導還指出，美國總統川普將責任推給中國，指責歐洲反應太慢才讓病毒擴散到美國，沒有與歐洲先溝通就突然禁止歐盟公民入境，應對疫情態度頑固讓德國和法國相當不滿。

歐洲國家認為，川普顯然不再重視與夥伴的合作關係，對像七大工業國集團這樣的多邊主義形式抱有敵意，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）將毀掉現有的世界秩序。

▼美國紐約新冠肺炎檢測點，有不少人在排隊。（圖／達志影像／美聯社）



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