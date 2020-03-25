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染疫摩納哥親王曾「坐在他對面」　查爾斯王儲2周後也確診感染

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▲▼2020/02/英國查爾斯王儲視察遭逢水患的威爾斯城鎮龐特普里斯（Pontypridd）。（圖／路透社）

▲疫情在英國大規模爆發前，查爾斯王儲上月21日前往威爾斯視察水患災情，期間曾與熱情民眾握手。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

英國王室克萊倫斯府（Clarence House）25日證實，71歲的查爾斯王儲確診感染新冠肺炎，72歲的卡蜜拉則沒有驗出，兩人目前都在蘇格蘭的王室住所隔離中。據悉，查爾斯王儲日前曾與已經確診的摩納哥親王阿爾貝二世見面，之後也曾短暫會晤過母親、英國女王伊莉莎白二世。

據英國媒體報導，查爾斯曾於3月10日參與一場有關水資源的公益活動，當時就坐在摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert）的對面。阿爾貝二世於3月19日被確診感染新冠病毒肺炎，為全球首位確診感染王室成員，也是首位確診的國家元首。

雖染查爾斯王儲近期已經不再與人握手，而是改為雙手合十禮，但仍確診染疫。白金漢宮證實，查爾斯王儲最近一次與女王見面為3月12日上午，當時曾「短暫地」與女王會晤。

克拉倫斯府表示，由於查爾斯王儲最近幾周出席過多場公開活動，接觸人士眾多，目前暫時無法判斷感染源為何。據悉，高齡93歲的英國女王伊莉莎白二世日前已經暫時離開白金漢宮，與98歲王夫愛丁堡公爵暫住於郊區的溫莎城堡（Windsor Castle）。

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