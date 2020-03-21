　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸媒嗆陳建仁胡說造謠　總統府親上火線反擊了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲副總統陳建仁、總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

▲副總統陳建仁、總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，陸媒《新華社》則以匿名文章怒嗆副總統陳建仁。對此，總統府發言人丁允恭21日回擊，反嗆新華社這種罵街式的口水，「只凸顯了自己心虛」。

陳建仁19日在臉書分析各國新冠肺炎的檢驗情況，只有大陸和伊朗，官方資料沒有列在《維基百科》，疫情資訊不夠透明。中國大陸官媒一連兩天反擊，新華社21日再度發文，文章指出陳建仁是「披著專業外衣，公然胡說造謠。」

對此，丁允恭表示，從這種謾罵式的文章就可以充分理解到，為什麼大陸媒體的公信力，會受到包括美國在內的民主國家普遍質疑。

丁允恭表示，武漢肺炎疫情發生後，大陸的疫情資訊是否即時而透明，世界衛生組織是否處置失能，一再延誤全球疫情，國際公衛學界、主要國家政府已有公論。陸方官媒這種罵街式的口水，只凸顯了自己心虛。

丁允恭說，事實上陳副總統在臉書上所提出，包括《維基百科》所彙整的世界各國武漢肺炎病毒檢驗數據，悉數都來自各國官方公布的公開資料，「我們可以理解《新華社》沒有能力解讀，但相信主事者心裡一定比誰都清楚」。

丁允恭表示，與其透過傳聲筒攻擊世界各國的專家與政府，或從事無助於疫情的大外宣，作為國際社會一分子，我們呼籲中國能夠將疫情爆發以來，每一天的病毒檢驗資料，包括病毒檢驗人數、檢驗陽性人數、陽性病例症狀分布（重症、輕症或無症狀），一舉公布讓各國來進行疫情的分析比較。特別是3月18日以後的病毒檢驗實況，更應該逐日公布，以真正展現中國對於疫情的大國責任，真正助益國際社會能夠有效掌握並因應疫情。

ET快訊
大媽自備手推車！超市開搶「爆扛4箱衛生紙」搬空　他一看氣炸
醫曝病毒入侵身體…全毀在「一個動作」　她12分鐘狂摸83次
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

鄧紫棋王俊凱《Fly Away》首次同台炸翻！　蕭敬騰x謝霆鋒伴奏根本神仙組合

利用回眸側身、身體前後擺動 極簡背景拍出高級感時尚照片

花蓮老農無法耕作...淚送別牛孫　再三叮嚀：改牛脾氣！要乖乖的

日本擬《跨太平洋貿易協定》納入台灣　經濟部火速回應了！

「張益贍是錯的」　摩鐵達人童仲彥：我都先上床才做保母

南庄前鄉長涉買票遭解職　妻子「代夫出征」補選獲勝！

陸媒嗆陳建仁胡說造謠　總統府親上火線反擊了

吳斯懷3理由「共機繞台不算挑釁」　宅神傻眼：你是多恨江啟臣？

接任國民黨革實院長？　羅智強辦公室回應了！

口罩國家隊幕後推手沈榮津　謝金河：難得見到的好官

「老是叫我運動…」鄭文燦跳橡皮繩、踩椰殼高蹺樣樣來

吳斯懷稱共機是「無害通過」非挑釁　國民黨打臉：共軍該收斂

吳斯懷稱「共機繞台不算挑釁」　國民黨火速切割：個人立場

雷／《梨泰院》朴敘俊、金多美終於灑糖！朴寶劍「神秘角色」登場

女星「隔離期間戴口罩」被酸民找碴　怒公開「喉嚨發炎真實照」：老娘真的生病！

《青春2》虞書欣工作室惹議…手滑關注CP粉帳號　網：放過蔡徐坤吧！

日本擬《跨太平洋貿易協定》納入台灣　經濟部火速回應了！

「張益贍是錯的」　摩鐵達人童仲彥：我都先上床才做保母

用完電棒都變「鳥窩頭」？美髮師幫你解惑，輕鬆5步驟快速完成氣質捲髮

高層次超音波胎兒異常先知道　孕期受檢早期擬定治療方針

川普堅稱「中國病毒」　馬克盧法洛痛批：反科學的政治言論

主播演戲當女一破尺度！「幫弱智兒DIY」畫面18禁

梁靜茹怒了！　超市購物...收銀員一句話讓她罕見爆氣

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

黃智賢轟「你好不好意思」　批陳時中發動輿論霸凌出國玩的人

吳斯懷稱「共機繞台不算挑釁」　國民黨切割：個人立場

謝國樑：希望吳斯懷盡早離開立法院

全台爆搶購潮　農委會揭曉「物資存量」

聽完趙少康一席話　沈富雄：很殘忍

台灣社區感染？　林靜儀：鄰居同事99.9％跟你一樣

陸官媒嗆陳建仁造謠　總統府反擊

羅智強批陳時中兒：赤裸裸消費防疫

外交部：外籍人士21日前持這3種簽證入境　停留期限「自動延長30日」

吳斯懷稱共機未挑釁　宅神傻眼神回

新北推「線上賞櫻花」減少群聚感染風險

防疫外交！外交部在地採購　首批10萬個口罩贈巴拉圭

更多熱門

相關新聞

川普稱「中國病毒」　馬克盧法洛痛批

川普稱「中國病毒」　馬克盧法洛痛批

川普日前稱新冠肺炎為「中國病毒」，引起各界不同反應，不少名人都站出批評此舉有「歧視之嫌」。而在漫威電影飾演綠巨人浩克一角的演員馬克盧法洛（Mark Ruffalo），也為此公開在推特上喊話：「這是反科學的政治言論。」

加拿大西北領地宣布：拒絕所有外地人進入

加拿大西北領地宣布：拒絕所有外地人進入

鄉長買票遭解職　妻子補選獲勝了

鄉長買票遭解職　妻子補選獲勝了

《天問》開演前5小時喊卡　劇迷當場傻眼

《天問》開演前5小時喊卡　劇迷當場傻眼

吳斯懷稱共機未挑釁　宅神傻眼神回

吳斯懷稱共機未挑釁　宅神傻眼神回

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫總統府新華網官媒陳建仁丁允恭

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

疫情狂爆「英國妹狂榨男友」治病！每天吞天然精力湯

出院31天後　26歲妹再呈陽性！

小巴士轉彎疑未注意路口

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

員工堅持到日本玩　老闆霸氣資遣

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

超正校花穿透視裝「沒穿內褲」…結果月經來了！

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

更多

最夯影音

更多
鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼
桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面