陸媒嗆陳建仁胡說造謠　總統府親上火線反擊了

▲副總統陳建仁、總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，陸媒《新華社》則以匿名文章怒嗆副總統陳建仁。對此，總統府發言人丁允恭21日回擊，反嗆新華社這種罵街式的口水，「只凸顯了自己心虛」。

陳建仁19日在臉書分析各國新冠肺炎的檢驗情況，只有大陸和伊朗，官方資料沒有列在《維基百科》，疫情資訊不夠透明。中國大陸官媒一連兩天反擊，新華社21日再度發文，文章指出陳建仁是「披著專業外衣，公然胡說造謠。」

對此，丁允恭表示，從這種謾罵式的文章就可以充分理解到，為什麼大陸媒體的公信力，會受到包括美國在內的民主國家普遍質疑。

丁允恭表示，武漢肺炎疫情發生後，大陸的疫情資訊是否即時而透明，世界衛生組織是否處置失能，一再延誤全球疫情，國際公衛學界、主要國家政府已有公論。陸方官媒這種罵街式的口水，只凸顯了自己心虛。

丁允恭說，事實上陳副總統在臉書上所提出，包括《維基百科》所彙整的世界各國武漢肺炎病毒檢驗數據，悉數都來自各國官方公布的公開資料，「我們可以理解《新華社》沒有能力解讀，但相信主事者心裡一定比誰都清楚」。

丁允恭表示，與其透過傳聲筒攻擊世界各國的專家與政府，或從事無助於疫情的大外宣，作為國際社會一分子，我們呼籲中國能夠將疫情爆發以來，每一天的病毒檢驗資料，包括病毒檢驗人數、檢驗陽性人數、陽性病例症狀分布（重症、輕症或無症狀），一舉公布讓各國來進行疫情的分析比較。特別是3月18日以後的病毒檢驗實況，更應該逐日公布，以真正展現中國對於疫情的大國責任，真正助益國際社會能夠有效掌握並因應疫情。