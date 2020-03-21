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南庄前鄉長涉買票遭解職　妻子「代夫出征」補選獲勝！

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▲▼南庄鄉長因案解職 妻代夫出征補選勝出。（圖／翻攝自羅春蓮臉書）

▲前南庄鄉長遭告當選無效解職，妻子羅春蓮代夫出征補選獲勝。（圖／翻攝自羅春蓮臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣無黨籍南庄前鄉長邱梓增因為賄選案，被法院判處當選無效定讞而被解職。苗栗縣南庄鄉21日進行補選與投開票作業，邱梓增的妻子羅春蓮「代夫出征」參加競選，並以2233票擊敗南庄鄉民代表會主席黃順源1501票、前南庄鄉公所秘書徐沐蘭605票，成功當選南庄鄉鄉長。

前南庄鄉鄉長邱梓增2018年五合一選舉後，遭對手劉月梅指控，有一名林姓樁腳以每戶5千元代價幫忙買票，提起當選無效之訴。邱梓增涉刑事賄選罪嫌部分，苗栗地檢署依罪嫌不足未起訴，而當選無效之訴部分，苗栗地方法院一審駁回，但台中高分院二審逆轉，法官判處當選無效定讞，邱梓增因此被解職。

▲南庄鄉長邱梓增遭提當選無效之訴，法官採信樁腳主動替他買票之說，宣判駁回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲南庄鄉長邱梓增被提告當選無效之訴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣南庄鄉21日進行補選與投開票作業，邱梓增的妻子羅春蓮決定「代夫出征」參加競選，與南庄鄉民代表會主席黃順源、前南庄鄉公所秘書徐沐蘭同台較勁，開票結果羅春蓮獲得2233票，擊敗黃順源的1501票、徐沐蘭的605票，成功當選南庄鄉鄉長。

中央選委會副主任委員陳朝建表示，本次補選共有8305名人前往投票，投票率達52.74％，由於南庄鄉有4名居家檢疫選民，政府有事先與他們保持聯繫，提醒4人配合防疫不要外出投票，各投開票所都有事先完成消毒，選務工作人員也全力做好包含量體溫、乾洗手消毒等防疫工作。

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