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吳斯懷3理由「共機繞台不算挑釁」　宅神傻眼：你是多恨江啟臣？

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▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲中共軍機四度繞台，引發各界關注。（圖／國防部）

記者柯沛辰／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發以來，中共軍機四度繞台，但國民黨立委吳斯懷認為「不算挑釁」，要求國防部不要誤導。對此，國民黨火速切割，強調吳斯懷言論不代表黨團立場。宅神朱學恒則在臉書調侃吳，「你是多恨江啟臣？一定要逼哭他就對了」。

朱學恒21日在臉書發文比喻，「你鄰居家裡病死很多人，他卻派小弟拿著狼牙棒在你家門口繞來繞去，還愈繞愈多次，白天晚上都來，各種花式編隊。結果現在一個退休保全跳出來說他們只是經過，不是挑釁，不然是觀光還是健身嗎？」

朱學恒笑說，國民黨如果發個「發不出聲音的口罩」給吳斯懷戴，民調應該可以回升百分之二，若是戴頭套，則應該能回升百分之三。此外，他也想問吳斯懷，「你是多恨江啟臣，一定要逼哭他就對了」。

▲▼立法院外交及國防委員會,吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

吳斯懷11日向行政院提出書面質詢，指共機繞台在法理上不能算是具有顯著的挑釁意味，因為共機未入侵領空，也遵守無害通過的慣例，根據國際法算是繞過台灣「周邊空域」，只能說是兩岸關係不佳，軍事對峙強度因而上升。

吳斯懷說明，海峽中線本就是兩岸軍事底線的默契，全線都屬公海，是當年美軍協防台灣時根據《中美共同防禦條約》單方面劃定，盼國防部給予民眾正確的國防認知，不要誤導，讓民心社會惶惶不安。

此話一出，不僅引來民進黨砲轟，連國民黨自家人都急得跳腳。國民黨文傳會主委王育敏21日強調，吳斯懷個人意見不代表國民黨及黨團立場，國民黨一貫立場都是反對任何破壞台海安定的行為，共機在台海周邊長程遠訓，無助兩岸和平與區域穩定，徒增台灣社會反感跟兩岸對立，應收斂。

▲朱學恒。（圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲朱學恒。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

國防部回應，中共迄今未放棄武力犯台，且刻意單方面破壞台海現狀，嚴重衝擊區域安全與和平穩定。如今中共不顧其內部疫情嚴重，於我周邊海空域進行四次針對性訓練，絕非只是「繞經或無害通過」周邊海、空域，而是「挑釁」及「威脅」的具體事證。

國防部強調，以負責任的態度，就事實陳述，絕無誤導情事。國軍基於職責，盱衡敵情威脅，秉持確保國家安全、國防安全，維護區域和平穩定，「有實力才有安全」，國軍勤訓精練、戮力戰訓本務，國軍絕對有信心，有實力守護家園。

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