確保口罩順利取貨！兩日95萬人預購　政院「口罩實名制2.0」展開金流測試





▲為解決民眾大排長龍搶購口罩，政府推出「口罩實名制2.0網路預購」方式解決。（圖／記者蕭可正攝）

記者蔣婕妤／台北報導

口罩實名制2.0 12日上線，首日就有47萬筆預購，兩天下來已經超過95萬人次登記預購，行政院這兩日進行金流測試，要確保民眾都能順利付款和取貨。

口罩實名制2.0上線，12日第一天已經有47萬筆預購，包括健保APP 36.6萬、eMask10.4萬。13日到下午一點為止，共25.2萬筆，其中健保APP 23.4萬、eMask1.8萬。

據了解，為了確保民眾都能順利付款和取貨，行政院第一時間已經展開「金流測試」。另外，實名制2.0上路首日遇到的網路「塞車」問題，也已經修正相關系統問題，當晚就排除狀況。

政院官員在系統上路首日時表示，很清楚這個系統一定不完美，但第一天上路就能提供服務，讓許多沒有時間排隊的年輕人、上班族透過預購獲得口罩，解決他們沒有備用口罩的問題，擴大國人擁有口罩的覆蓋率，這是防疫的重要思考。

政院官員指出，預購系統因為牽涉全國人民的權益，又必須實名認證，要串連多個政府資料庫，還牽涉到金流、物流、郵局、四大超商的電子商務系統，還有資安保護，「所以系統一開始上路，必須先求安全、穩定」。

行政院副院長陳其邁則透過臉書提醒民眾，同一人重複登記還是只會有一份口罩；另外，付款採簡訊通知付款，3月19日才會通知，若有收到電話通知，請直接撥打165反詐騙專線檢舉，不輕信。