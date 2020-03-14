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口罩實名制2.0繼4大超商取貨後　陳其邁：全聯、美聯社談合作

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▲▼超商推出優惠爭取民眾來取貨口罩。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲超商推出優惠爭取民眾來取貨口罩。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者黃巈禾／台北報導

口罩實名制2.0在12日正式上線，取貨的4大超商紛紛推出折價、優惠措施，行政院副院長陳其邁也透露，這幾天，超市型態的全聯、美廉社都已經來跟政府洽談合作，願意成為民眾取貨的據點。

口罩實名制2.0上路第三天，陳其邁14日在臉書表示，運作到現在，除了首日白天時，因為剛開放，大量湧入造成APP認證登記出現塞車，導致民眾使用不順遂外，其他時間都能讓不方便去排隊的民眾，簡單、順利、方便的透過eMask網站或健保快易通APP登記預購。

陳其邁指出，二月初，開始發想口罩實名制2.0規劃時，已開始考慮下一步的口罩配售模式，要如何結合銷售大數據、網路科技以及現存的商業模式，帶來降低成本、便民取貨和擴大口罩覆蓋率等重點。

陳其邁提到，第一階段邀請全國六千多家社區藥局協助配售口罩後，接著就是等口罩產量提升，用來補足不方便排隊的部分，在台灣密度最高，幾乎巷口就有一家的超商，與大家日常熟悉的網購，就是2.0的重點。

▲▼口罩實名制2.0上路，超商、銀行推出各種優惠。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲口罩實名制2.0上路，超商、銀行推出各種優惠。（圖／翻攝陳其邁臉書）

陳其邁透露，上路後四大超商紛紛推出折價或優惠的行銷措施爭取民眾的取貨點，銀行業者則透過下一階段要進行的網路付款，提出各種回饋搶客，就在宣布四大超商提供取貨服務後，這幾天，超市型態的全聯、美廉社都已經來跟政府洽談合作，願意成為民眾取貨的據點，目前已經展開相關技術面的討論。

陳其邁表示，配合口罩產量增加與穩定，未來可能會有更多方便的通路加入，提供民眾更多方便的選擇，也聽到有藥局藥師朋友，利用民眾排隊時段送上試喝、試用的營養品、防疫用品，並為沒買到的客人送上濕紙巾，貼心中也無形創造許多商機，生意變得更好。

陳其邁提到，口罩實名制2.0的線上購買系統，不是單純只想賣口罩，而是利用網路科技、政府有能力認證個人真實身份以及尋找便民通路等重點，建立一套政府未來能夠最有效率提供公共服務的實體通路與分流機制，甚至可做為有限物資的配售管道，這次跨部會間透過網路科技快速合作整合的模式與經驗，也成為台灣政府未來面對危機的重要資產。

陳其邁還說，特別感謝政委唐鳳、衛福部健保署、內政部、財政部財資中心、經濟部商業司以及辦公室同仁的辛苦協調溝通，關貿網路、中華電信及台灣網路認證等公司眾多好手工程師的爆肝不眠不休，讓2.0預購系統現在能穩定順暢使用，系統並不完美，他們會滾動更新，讓大家更便利、更好康，歡迎提供意見，有政府請安心。

▲▼實名制口罩2.0上路，7-11推出優惠。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲7-11推出大杯熱美式買一送一。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼ 全家咖啡買一送一 。（圖／翻攝自Facebook／全家FamilyMart）

▲全家推出中杯熱拿鐵買一送一 。（圖／翻攝自Facebook／全家FamilyMart）

▲▼ OK超商咖啡買一送一 。（圖／翻攝自Facebook／OK超商）

▲OK超商推出美式大杯買一送一 。（圖／翻攝自Facebook／OK超商）

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