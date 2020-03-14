指揮中心天天開會　網整理出7大開會組合…「陳時中＋張上淳」＝出事了！

▲網友整理出指揮中心開會的排列組合。（圖／記者莊喬迪攝）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷傳出，中央流行疫情指揮中心也天天開會報告。對此，就有網友整理出7種開會的組合，詳細寫出「有案例」、「口罩」等事件發生時，會出現在記者會上的開會人員，有趣又準確整理表在網路上不斷被轉傳。

疫情指揮中心天天都會開會，民眾收聽會議時，就怕又出現確診案例。不過，近日有網友在臉書上整理出「先發輪值表」，上面有7種開會組合，只要是指揮官陳時中單獨出場，代表沒有發生案例，若是「陳時中＋張上淳」的組合，代表出現案例。

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▼網友整理後統整，若張上淳與陳時中同時登場，代表出現新案例。（圖／記者黃國霖攝）

先前「陳時中＋石崇良」的組合，也被網友整理成「醫事人員被限制」的政令組合、「陳時中＋外交部」則是提升旅遊警示、「陳時中＋陳明通」的雙陳組合，則代表「小明」事件等類似案例、「陳時中＋潘文忠」則可能與學校停課有關、「陳時中＋王美花」的組合，就是與口罩有關的政策要發布。

這張「輪值表」發出後，不斷被網友轉傳。不少人感到相當神準，紛紛回應，「防疫公式」、「你發現了嗎」、「超前部署の奧義」、「被破解了怎麼辦」、「國家明星隊先發陣容一覽」、「好像真的欸。」

此外，還有人出面回應，「還有周志浩和莊人祥啊～治痛單應該已經被DFA了吧～」、「 陳時中＋鄭麗君＝？」對此，則有人說，「陳時中＋鄭麗君」代表著藝文界發生重大事件。