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女藥師被逼「下跪磕頭」忍淚不提告！神秘女消失…北檢看傻眼：分案從嚴偵辦

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記者許力方／台北報導

台北市一間藥局發生口罩糾紛，王姓女藥師因為還錯排隊民眾的健保卡，被一名婦人要求下跪磕頭道歉，當下委屈地下跪認錯「對不起、對不起」，事後不僅藥局貼出公告「為了以示負責，今日停止銷售一天反省。」女藥師受訪時更忍淚說，婦人沒有來道歉，未來也不會提告。台北地檢署看到新聞覺得非常不可思議，立即跳出來啟動防疫處理小組，要分案調查「從嚴從速偵辦」。

女藥師被逼下跪磕頭道歉，藥師公會聯會發出聲明稿譴責，並提供法律諮詢資訊，維護藥師專業形象與權利，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中14日也在記者會中說明，「當然會調查，民眾對藥師施暴或有強迫行為將處以最嚴厲處分」。北檢隨後也啟動防疫處理小組，分案偵辦。

▲▼還錯健保卡，婦人逼女藥師下跪磕頭道歉。（圖／東森新聞）

▲還錯健保卡，婦人逼女藥師下跪磕頭道歉。（圖／東森新聞）

北檢檢察長周章欽表示，看到新聞也感到非常不可思議，認為此風不可長，跳出來挺醫護，強調已經分案調查，釐清涉案婦人是否涉嫌強制等罪，同時檢查官已聯繫轄區警政單位，強調從嚴從速偵辦、安定民心，表達政府重視疫情防範及嚴懲違反規定的決心。

根據監視器畫面顯示，婦人對著藥師狂罵，下一秒女藥師真的趴下磕頭道歉，這一幕引發眾怒。王姓女藥師接受《東森新聞》訪問時難過地說，當下只是一直跟她講對不起、對不起，「那怎麼樣才能夠平息妳的氣憤、妳的情緒？然後她就說『那妳就給我跪下』…」

還原當時，王姓女藥師說，當時還錯婦人健保卡就被逼下跪道歉，「沒有哭出來，可是等我起來之後，我才發覺備受委屈…」他說，下跪前一天，婦人就曾來過藥局，要幫親友代領口罩，但疑似搞不清楚狀況，印象中很急促，拿了就快跑，但是她應該都會跟客人說，「這是不是您的」，對方沒有否認，她也沒特別再詢問是不是本人的健保卡。

然而當地里長跟鄰居都說不認識婦人，疑似是從外地來購買的，王姓藥師也說，目前婦人還沒來道歉，希望事件能夠平息，未來也不會提告，只盼望未來民眾能理性對待第一線醫護人員。

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▼陳時中回應：民眾對藥師施暴或有強迫行為將處以最嚴厲處分。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼陳時中送記者巧克力，提醒吃完要刷牙。（圖／記者莊喬迪攝）

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