口罩實名制2.0 網路預購上路　2種方式在家輕鬆購

▲▼為解決民眾大排長龍搶購口罩，政府推出「口罩實名制2.0網路預購」方式解決。（圖／記者蕭可正攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

自實施口罩實名制以來，多數的上班族苦無時間至藥局或衛生所排隊購買口罩，但查詢口罩庫存剩餘數量越來越多，卻是看得到而買不到，台東縣衛生局表示，中央為改善口罩分配不均及解決民眾買不到口罩的需求，12日起實施「口罩實名制2.0網路預購」，除了網路訂購方式，民眾仍可依舊至各地藥局或衛生所排隊購買口罩。



多數民眾反映大都市購買口罩是「一罩難求」，人口數較不稠密的縣市卻是口罩剩餘庫存量越積越多，讓防疫期間民怨漸增，政府為解決購買口罩的紛擾，12日起實施「口罩實名制2.0網路預購」，有兩種方式提供民眾線上購買，一種是持健保卡或自然人憑證，並自備讀卡機，插卡登入預購平台（網址：http://emask.taiwan.gov.tw）進行登記，另一種則是下載健保快易通行動APP無插卡進行認證。



衛生局指出，目前網路預購口罩僅開放成人口罩，登記日期為3月12日至3月18日，不受身分證末碼單雙號分流限制，成功預購者於19日收到繳費通知簡訊，務必於指定期限內完成付款（ATM、網路銀行或信用卡），並請於26日至4月1日持健保卡、身分證、駕照（擇一）及「手機簡訊」前往超商門市領取」代領者亦須持上述證件，逾期未領者視同放棄領取資格，也按現有規定須每隔7天一次購買3片成人口罩，每片5元，中央將視狀況隨時調整。

衛生局強調，若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤，並非先搶先贏，因此民眾不必搶在第一天上線登記，使用健保卡、自然人憑證預購者需自備可上網的電腦及讀卡機，每筆訂單需自付7元物流處理費。



另外不想等候太久或並非時常使用網路的民眾也不用擔心，仍可以至原有的健保特約藥局及衛生所等實體通路購買口罩，同樣按照身分證字號尾數單、雙號分流、每7天購買一次成人口罩3片或兒童口罩5片。



台東縣衛生局呼籲：減少群聚活動，民眾只要平時使用肥皂勤洗手，減少用手觸碰眼口鼻，注意環境衛生，並掌握口罩使用三時機：有病、陪病、探病需要；有呼吸道症狀；是慢性病患且需要外出者、出入人潮較多且密閉不通風空間。防疫物資有限，請留給有需要的人！

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